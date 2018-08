Finisben a kerékpárút Jánossomorján

A munkálatokat a tervek szerint legkésőbb október 31-ig fejezik be.

Ahogy arról korábban többször beszámoltunk, a város egyik legnagyobb projektje a Jánossomorja belterületén keresztül húzódó kerékpárút és kerékpár sáv kialakítása. Lőrincz György polgármester elmondta: négy és fél km-en alakítják ki a biztonságos kerékpáros közeledés lehetőségét a városon átvezető 8507. számú út mindkét oldalán, úgy, hogy megszélesítik az utat. Illetve ott, ahol ez a lehetőség nem megoldható – mint például a pusztasomorjai és a mosonszentjánosi központban –, úgynevezett nyitott kerékpársávot hoznak létre, illetve ezeken a szakaszokon a kerékpárút az utakon lesz kialakítva.Erre a beruházásra összesen 348 millió forintot nyert az önkormányzat, ebből durván 300 millió a konkrét munkálatok díja. Ennél a projektnél két szakaszra kellett bontani a fejlesztéseket, ugyanis a Magyar Közút Zrt. a város egyik részén útfelújítást is végez, így ezt a részt külön vették a projekttől, hogy a két beruházás egy ütemben valósulhasson meg.A munkálatok már javában tartanak. A Bajcsy-Zsilinszky utca mentén teljes úttest készül, amely nemcsak a kerékpárosoknak, hanem a behajtó autósoknak is szolgál majd. A kerékpárút a Hársfa utca főút melletti szakaszán folytatódik, itt már aszfaltoztak is. Az utca másik szakasza a város útfelújításainak keretében kapott új burkolatot több más utcával együtt. A kerékpárút építésének ez és majd a belvárost érintő szakasza lehet a legproblémásabb, főként a telkekről való kijárás, a parkolás megoldása, a vízelvezetés és a forgalomelterelések miatt. A kivitelező a lakók megértését kéri és felhívja a figyelmet arra, hogy az építésvezetővel a helyszínen egyeztetve vagy a városházán keresztül kereshetnek megoldást az egyedi gondokra.