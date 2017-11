Fiatal fasorok díszítik a megújult utakat

A kisvárosnak most állami támogatás segítségével lehetősége nyílik arra, hogy felújítsa a Tó és a Hanság utcát. Jánossomorja évek óta pályázott állami útfelújításra, eddig sikertelenül.



2 milliós önrésszel

Most egy egyedi kormánydöntés nyomán 23 milliót kapnak.

Ez az összeg szinte teljesen fedezi a beruházás költségét, a városnak ehhez csupán kétmilliós önrészt kell társítania.



Az utcák meglehetősen elhasználódott állapotban vannak, ezért is szükséges a felújításuk. A két utca találkozásánál a csapadékvíz-elvezetés is kritikus. A város tavaly a meglévő csatornák mellé egy szikkasztógödröt is készíttetett.



Amit sikerült befejezni

Nemrégiben befejeződött a Felsőlókert, az Ibolya és a Kiss utca burkolatfelújítása. Emellett már dolgoznak a hanságligeti Diófa utca és a Hipp-üzem előtti kis útszakasz burkolat-

felújításán is.

Az új szakaszok szegélykövezéssel készülnek, ami jócskán meghosszabbítja az utak élettartamát.



Október óta ültettek

Októberben megkezdődött a kisvárosban a fásítás is. Idén közel 4 millió forintból 160 fát ültettek el a városüzemeltető munkatársai. A kivágás igazolta a szakvéleményt: a régi fasorok elöregedettek, korhadtak voltak, így a veszély megelőzése is fontos volt.



A város háromszor annyi fát ültet, mint amennyit kivágatott. A mosonszentjánosi temetőben új fasorok fogadják a látogatókat, s ősszel továbbiakat is ültetnek majd ide, ahogy a somorjai óvoda elé is.



Az Iskola utca elején kavicsozott parkolóval bővülnek az óvoda és a Sós Antal Közösségi Ház szűkös parkolási lehetőségei. Fasorok díszítik az Ady Endre, a Petőfi, a Vásártér, illetve a Felsőlókert és a Dicsőfi utcákat, a város más utcáiban is találkozhatunk csemetékkel.



A kivitelező garanciálisan pótolja a szentpéteri Temető utcában a tavaly telepített fasor meg nem éledt növényeit, valamint a Szent Vendel-kápolna előtt is pótolják a kivágott öreg hársakat.