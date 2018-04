Felszerelték az első nyilvános ételdobozt Mosonmagyaróváron

Bognár Anita önkéntes: bárki hozhat élelmiszert és vihet is a felszerelt ételdobozból.

– A vízhatlan kültéri szekrénnyel a Re-Formáló Egyesület a rászorulókon kíván segíteni, akik nemcsak hajléktalanok lehetnek, hanem olyan emberek vagy akár családok, akiknek nem futja elegendő élelmiszerre az egyéb havi kiadások mellett – magyarázta Bognár Anita, az egyesület mosonmagyaróvári önkéntese.A szervezet az ország számos pontján gondoskodott már hasonló ételdobozokról, a mosonmagyaróvári szekrény a harminchatodik az országban, a városban azonban az első.– Az ételdobozba bárki betehet tartós élelmiszert, konzerveket, tésztát, rizst, olajat, teát, lisztet, a rászorulók pedig kivehetik belőle a számukra szükséges élelmiszert – tudtuk meg Bognár Anitától, aki elmondta: főtt ételt is szívesen fogadnak dobozolva, azonban fontos, hogy fel legyen címkézve, mikor készült és mit tartalmaz. Mint megtudtuk, még csak pár napja szerelték fel a szekrényt, de máris sok a pozitív tapasztalat, segítő szándékú emberekből nincs hiány. Volt, aki süteményt, konzervet, kenyeret, más ételdobozokba csomagolt főtt ételt helyezett az „Enni adok – enni kapok" dobozba.– A szekrény belső ajtajára kiírtuk, hogy egy ember legfeljebb három dolgot vigyen el egy alkalommal, hogy másnak is maradjon az élelmiszerekből. Úgy látszik, ez eddig működik, senki nem fosztotta ki a szekrényt, gondolt másokra is – mondta az önkéntes, aki hozzáfűzte: a Kossuth utcai cukrászda tulajdonosa is nagyon segítőkész volt, azonnal beleegyezett abba, hogy az ingatlan elé helyezzék ki a dobozt.Az ételszekrények takarításáról, karbantartásáról, felügyeletéről az önkéntesek gondoskodnak, akik naponta felügyelik a dobozt.A Re-Formáló Egyesület várja további önkéntesek jelentkezését, valamint támogatókat is keresnek, akik segítenének az ételdoboz feltöltésében.