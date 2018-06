˝Félek, a másik is követi˝ - elvesztette egyik lábát az Ásványrárón élő asszony

Dávid Jánosnét kerekesszékbe kényszerítette lába elvesztése.

Súlyos lelki terheket cipel a máriakálnoki születésű, de néhány éve Ásványrárón letelepedett Dávid Jánosné. A kétezres évek elején vált el férjétől és azóta gyermekeivel sem tartja a kapcsolatot.– A válásom után mélypontra kerültem, fél évig az alkohol rabjává váltam, de abból mára kikerültem – kezdi történetét a 60 éves Zsuzsa. A szülei haláláig élt Máriakálnokon. Utána eladták a családi házat, s a rá eső részből vásárolta meg a jelenlegi ásványrárói otthonát, mely egy egészséges ember számára élhető, de a bajban lakója fogollyá válik. Márpedig a baj az jött...Idén januárig az asszony Jánossomorján dolgozott, ám annyira érszűkületes lett a lába, hogy a munkahelyéről elbocsátották. Azóta nincs jövedelme, az egészségügyi hozzájárulást sem fizette. Közben egészségi állapota is egyre romlott, azonban segítséget senkitől sem kért.– Láttam, hogy valami nincs rendben vele. Érdeklődtem tőle, szüksége lenne-e valamire. Akkor mondta, hogy kötszerre, mert át kellene kötöznie a lábát. Kértem, mutassa meg, hát az a látvány, ami fogadott... – veszi át a szót az egykori munkatársból lett barát, Kaszás Ildikó. A hajdúszoboszlói származású fiatal lány őrangyalként állt Zsuzsa mellé: háziorvoshoz, majd a győri kórházba vitte az asszonyt. Félő volt, hogy vérmérgezést kap, de így is két és fél napot várt az életmentő műtétre, mely során térd felett amputálták a jobb lábát. Ildikó mindvégig fogta a kezét és erőt adott neki a kilátástalan helyzetben. És ennél többet is, hiszen az ügyintézésen túl a fizikai munkából is kivette a részét.– Zsuzsa azzal szembesült, amikor hazajött a kórházból, hogy nem tud a saját házában közlekedni. A Vöröskereszt támogatásával szereztünk egy kerekesszéket, de azzal bent nem tudott járni a küszöbök és a szintkülönbségek miatt. A házban előtte nem volt szennyvízhálózat és csak hideg víz áll rendelkezésére.Többek között egy automata mosógép könnyítené meg az asszony életét.– Tatainé Popp Rita polgármester és az önkormányzat támogatásával megoldották a csatornázást – avat be Ildikó, aki maga is keverte a betont, árkot ásott, sőt, egy szobát is maga festett ki. A kinti illemhelyet is a házba költöztették. Még sok mindenre szükség lenne, hogy egy mozgássérült számára lakható legyen az otthon. Például, hogy a régi bojlert be tudják üzemeltetni, hogy legyen meleg víz. Csúszásmentes padló, zuhanyzó, mosogató, automata mosógép könnyítené meg az asszony életét.– Félek, hogy a másik lábam is követi az amputáltat, ezért nagyon komolyan veszem az orvosi utasításokat. A dohányzásról leszoktam – jegyzi meg Zsuzsa, akit alapítványunk 150 ezer forinttal segít otthona akadálymentesítésében.