Éveken át rejtegette halott édesanyját

Tavaly januárban számoltunk be arról a döbbenetes esetről, amikor a rendőrök mumifikálódott női holttestet találtak egy dunakiliti családi házban (Kisalföld, 2016. 01. 30., „Két évig lakott együtt halott anyjával"). A férfi közel két évig élhetett egy fedél alatt édesanyja holttestével.



A vádirat szerint az asszony férje halála után depressziós lett, 2010 óta a fokozatosan romló egészségi állapota miatt gondozásra szorult, depressziójára pedig gyógyszereket írt fel neki az orvos, ám nem szedte azokat. Fia élettársának beköltözése után 2013-ban visszavonult szobájába, onnan alig járt ki. A férfi tisztában volt azzal, hogy az asszony keveset eszik, vagy egyáltalán nem az ételből. Azt is tudta, hogy egyre fogy, gyógyszereit sem szedi és nem tisztálkodik. A férfi azonkívül, hogy ételt biztosított az asszonynak, semmit nem tett édesanyja állapotának javításáért.



Édesanyja gyógyszereit nem íratta fel a fia, orvosi segítséget nem kért. Ezzel a gondozási kötelezettségét nem teljesítette, a gondozásra szoruló sértett életét, testi épségét és egészségét veszélyeztette.



A nyomozás során a férfi úgy nyilatkozott: 2009 szeptemberében édesapja elhunyt, ezután édesanyja egyre zárkózottabb lett. Egy évig, míg kapta özvegyi nyugdíját, eljárt boltba, de fokozottan elveszítette kapcsolatát a külvilággal.



2014 januárja és márciusa között találta meg édesanyja holttestét szobájában, megnézte az asszony pulzusát és megállapította, hogy meghalt. Mivel a házat jelzálog terhelte, a férfi arra gondolt, hogy amennyiben a bank ezt megtudja, elviszik a házat. Ezért az asszony halála után bezárta a szobát, s több héttel később a holttestet elrejtette a pincében.



„Nekem semmi közöm a halálához, szégyellem, amit a testével tettem, szerettem az édesanyámat" – hangzott a vádlott korábbi tanúvallomása az iratok ismertetése során. Elhangzott továbbá, hogy a férfi saját keresetéből vásárolt édesanyjának ételt, gyógyszert, anyja ugyanis háztartásbeli volt.



Az asszony testvérei és gyermekei tanúként azt vallották, az idős asszony testvéreivel, illetve gyermekeivel sem tartotta szorosan a kapcsolatot, évente egy-két alkalommal találkoztak, holott az elhunyt testvérei a közeli utcákban laknak. A nyilatkozatok szerint az asszony teljesen elzárkózott a külvilágtól, nem volt kíváncsi látogatóira, így azok nem keresték. Fiától néha érdeklődtek hogyléte felől, aki azt mondta, édesanyja megvan.

A vádlott nagybátyja elmondta, 2014 májusában járt a ház pincéjében, ahova az ablakon keresztül másztak le. Egy eldugult szennyvízlefolyót javítottak, ám a nagyjából tízperces munka alatt semmi rendellenest nem tapasztalt.



A háziorvosa beszámolt arról, hogy amikor őt házhoz hívták, szervi eltérést nem tapasztalt a betegnél, depressziót véleményezett és pszichiátriai kezelést javasolt.



– Mivel súlyos eset volt, szakorvost javasoltam – részletezte a háziorvos, aki úgy emlékszik, csak számítógépen látta a szakrendelés adatait. 2014 szeptemberében járt L. S. és élettársa nemrégiben megszületett gyermekénél, akkor nem látott semmi szokatlant, rendezett körülmények fogadták. A háziorvos látogatásakor nem érdeklődött az idős asszony állapota felől.



A per jövő februárban folytatódik.