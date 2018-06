Emlékművet avattak Mosonmagyaróváron

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen és máig feldolgozatlan tragédia a magyarság számára. A 98 évvel ezelőtt történtekre emlékezve Mosonmagyaróváron Trianon-kereszt emlékművet is avattak az evangélikus templom mellett.Bárdos Gábor, Somorja polgármestere ünnepi beszédében kiemelte, köszönet illeti elődeinket, hiszen arra nevelték a magyarokat, hogy országhatárokon túl is összetartsanak. Fontos, hogy ezt az értéket őrizzük és június 4-re ne csak gyászként, hanem az összetartozás erejének ünnepeként is tekintsünk.A megemlékezésen ökumenikus imát mondott Kapui Jenő címzetes kanonok és Kiss Miklós evangélikus esperes, majd az emlékezés koszorúit is elhelyezték az emlékműnél.