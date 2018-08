Eltűnt mosonmagyaróvári villanyszerelő - Felháborodott a család a védő nyilatkozatán

Mielőtt a levél tartalmát leközölnénk, emlékeztetőül:, akit Mácsik Zoltán eltűnésével összefüggésben, előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolnak. A határozat kihirdetése után kerestük meg az Esztergomban praktizáló dr. Bagó Ottót, ő látja el ugyanis az építési vállalkozó védelmét (Börtönben marad az építési vállalkozó – Kisalföld, 2018. augusztus 14.). Az ügyvéd nyilatkozatán háborodott fel Mácsik Zoltán családja, ezért született meg a levél.Zoltán felesége így kezdi: „Ha É. Imre ügyvédje csak a védencével kapcsolatban tett volna nyilatkozatot, annak tartalma is teljes mértékben felháborított volna, de talán nem reagáltam volna rá nyilvánosan. De az, hogy egyáltalán vette a bátorságot és Zoliról mint áldozatról így merjen nyilatkozni, egyszerűen döbbenetes. A lányommal együtt mélységesen fel vagyunk háborodva! Hogy miért? Mert Zoli jogait is meg kell védeni valakinek, hiszen ő nem saját akaratából akart eltűnt lenni. Véleményem szerint Zoli eltűnéséhez É. Imrének köze van! Számunkra ez nem is kérdés!"„Önmagában is szörnyű volt olvasni, hogy Zoliról úgy tesz említést, mintha nem egy ember életéről lenne szó, hanem csak egy eltűnt pénztárcáról! Zoli nem ezt érdemli! Mint ahogy véleményem szerint egyetlenegy eltűnt áldozat sem, aki É. Imre ügyvédjének logikus gondolatmenetét követve csupán »eltűnt«. A védence részéről nem kell hozzá más, csak kitartóan tagadni. Ebből logikusan következik, hogy nincs hozzá köze. É. Imre értelemszerűen nem tud nyilatkozni. Zoli vajon miért nem?"„A kérdést, hogy »ezért ki kockáztatna ennyit«, véleményem szerint É. Imrének – akár feltételes módban is – kellene vagy kellett volna feltennie, s tudná is a választ."Mácsik Zoltán felesége arra az ügyvédi nyilatkozatra, miszerint „semmilyen közvetlen vagy közvetett bizonyíték nincs a nyomozó hatóság kezében, amely rámutatna védencem bűnösségére", szintén reagál: „Felmerül bennem a kérdés, hogy a nyomozó hatóság mindezek hiányában jutott el odáig, hogy É. Imre letartóztatására sor kerüljön? Hogy az ügyészség és a bíróság mindezek hiányában döntött? Véleményem szerint nem! Az ügyvéd szerint viszont lehet ilyen. Ez alapján felmerül bennem a másik kérdés, hogy É. Imre ügyvédje mit is tudhat valójában és egyáltalán olvashatta-e, hogy mi alapján van előzetes letartóztatásban É. Imre? Számomra egy biztos: nem azért, mert nincs köze Zoli eltűnéséhez. Pedig nem is vagyok ügyvéd."Fájdalmas mondatokkal zárják a levelüket: „Tulajdonképpen mi nem tudjuk, hogy mennyi és milyen bizonyítékok vannak a nyomozó hatóság kezében, hiszen erről sem minket, sem a nyilvánosságot nem tájékoztatták a nyomozás érdekeire való hivatkozással. Zoli érdekében mi sem tettük ezt. De azok az információk, amelyeket mi magunk próbáltunk meg kideríteni és összerakni Zoli eltűnésével kapcsolatban, azok logikusan gondolkodva mind arra utalnak, hogy É. Imre »szerepet játszott« Zoli eltűnésében vagy eltüntetésében. A kérdés számunkra csak az, hogy milyet és miért? Természetesen jogi szempontból a válaszra az igazságszolgáltatáson keresztül vezet az út, reméljük, hogy erre mielőbb sor kerül. Továbbá azt is, hogy a kitartó tagadás nem egyenlő az ártatlansággal, nem elég ahhoz, hogy megkérdőjelezzük az igazságszolgáltatást és nem elég ahhoz, hogy Zoliról, egy emberi életről ilyen megalázó és méltatlan módon legyen joga nyilatkozni bárkinek is!"Egy boldog pillanat az életükből – Mácsik Zoltán feleségével a házassági évfordulójukon.Természetesen jogi szempontból a válaszra az igazságszolgáltatáson keresztül vezet az út, reméljük, hogy erre mielőbb sor kerül.Mácsik Zoltán családja