Elsőáldozás Darnózselin - fotó

"10 év körüli fiuk és lányok gyülekeztek ünnepi öltözékben, szüleik, nagyszüleik rokonságuk kíséretében. Idén 18-an készültek, hogy ünnepélyes keretek között tartsák meg első szent áldozásukat, az Oltáriszentség első alkalommal történő vételét. Az első áldozás nemmás, mint az első találkozás szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. A keresztény élet középpontjában van az Úrral valótalálkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg. Az elsőáldozás nem csak az egyházközség ünnepe, hanem a családé is, ahol a gyermekek nevelkedtek. A gyermekek együtt vonultak be a templomba, a misére hívó harangszó elhangzása után és a karzaton felbúgó orgona dallamaira.



Az ünnepélyes egyházi szertartást, a misét Dr. Galla Gábor esperes plébános celebrálta, míg a gyermekeket Bán Elvira hitoktató készítette fel az ünnepi alkalomra. A gyermekek külön kis műsorral is készültek e nemes eseményre, közösen imádkoztak és közösen dicsérték az Urat. Dr. Galla Gábor esperes plébános kiemelte az első áldozás fontosságát az emberek életében, különösen a jó dolgok iránt fogékony gyermekek körében. Minden első áldozó emléklapot vehetett át, mely emlékeztetni fogja e jelentős eseményre. Az Oltári szentség, az áldozó ostya első alkalommal történő magukhoz vétele után a gyermekek és kísérőik elvonultak a vasárnapi ebéd elfogyasztására" - írta Talpas Balázs.