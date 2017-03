Elképesztő átalakulás: túlsúlyos fiatalból elit versenyzővé vált a mosonszolnoki Mirtill - előtte-utána fotók

Aktuális egyéni csúcsai: guggolás 222.5 kg, fekvenyomás 95 kg, felhúzás 205 kg

A 25 éves mosonszolnoki fiatal, Lachmann Mirtill 4 évvel ezelőtt ment el először edzőterembe azért, mert fogyni szeretett volna. Az akkor túlsúlyos lány kitartó munkával mára már izommá dolgozta át a felesleges kilókat, sőt, több szövetségnél elit kategóriás versenyzőként tartják számon.- 21 évesen mentem el először edzőterembe. A barátom kísért el, segített, megtanította a gyakorlatokat. Átmozgató edzéstervvel indítottunk, majd fokozatosan nehezítettünk. Kezdetben a cél a fogyás volt, szerettem volna csökkenteni a testsúlyomat úgy, hogy a testösszetételem is előnyömre változzon. Még pénzdíjas fogyiversenyen is indultam, akkor gyakorlatilag versenydiétán voltam. 6 hét alatt, a végén egy természetes vízhajtással 12 kilótól szabadultam meg - mesélte a kisalfold.hu-nak Mirtill.

Azt mondja, az erőemelés hamar megtetszett neki, és a különböző gyakorlatok már az elejétől az edzései részét képezték.- Láttam az embereket a teremben guggolni, felhúzni, szinte már az első naptól érdekelt, mire lehet képes ezekben a gyakorlatokban. Már az edzések elején megtanulhattam guggolni és felhúzni is, így ezek a gyakorlatok az edzéseim részét képezték - tette hozzá Mirtill, aki azt is elárulta, hogy az első versenyére a barátai beszélték rá.- Az első versenyem Siófokon volt, a felhúzó kupán. Gyakorlatilag barátok beszéltek rá előző éjszaka, hogy induljak, próbáljak szerencsét. Másnap reggel már korán mentünk mérlegelni, mert azt sem tudtuk, milyen súlyokon próbálkozzak. Az ottani szabadtéri edzőteremben néztük meg, mi legyen a kezdő súly. Felszerelést úgy kértünk kölcsön. 95 kg-ot sikerült felhúznom, ezzel talán a 7. helyen végeztem. Pár nappal később, a versenynaptárt böngészve döntöttem el, hogy felkészülök a következő felhúzó kupára. Abban az évben csak felhúzásban indultam, de már akkor tudtam, hogy a következő szezonban már három fogásban akarok versenyezni - meséli.Így is történt, elismerés pedig elismerést követett. Eredményei közül a két WUAP Európa Bajnoki címemre, GPC és GPA Világkupa győzelmeire a legbüszkébb. Valamint arra, hogy a Magyar WPC szövetségnél, illetve a GPA Nemzetközi Szövetségnél elit kategóriás versenyzőként tartják nyilván.

Jelenleg a Profi Liga Kupára készül, ami egyben a nemzetközi kvalifikációs verseny is. Ezen kívül két nagyobb versenyt tervez.- Az egyik szlovák GPA European Grand Prix, a másik a WRPF Világbajnokság Moszkvában, persze, ha sikerül kijutnom. Ezen, a talán legrangosabb világversenyen Magyarországról, három fogásos erőemelésben még női versenyző nem mérettetett meg. Lesznek még kisebb kupák is, például a siófoki felhúzó kupán szeretnék részt venni, amolyan hagyományőrző jelleggel, tavaly sajnos egy sérülés miatt ki kellett hagynom. Talán még egy bothúzás és kamionhúzás is beleférhet - mesélt a terveiről Mirtill, aki azt is elárulta, mennyi időt tölt el egy héten az edzőteremben.- Hetente 3 edzésem van, úgy vettük észre, hogy a fejlődés és regeneráció szempontjából nálam ez a legoptimálisabb. Szigorúan meghatározott rendszer szerint edzem, minden edzés menete pontosan meg van határozva. Az edzéseket a barátom felügyeli, de az edzések tervezésében és a technikai javításokban nagyon sok segítséget kapunk barátunktól, Kléger Zsolttól, aki gyakorlatilag folyamatosan jelen van a szakmai munkában. Sokat segít még Freimann Sándor, az ő mosonmagyaróvári edzőterme, a Botond Fitness biztosítja számomra a megfelelő eszközöket az optimális felkészüléshez és több évtizedes tapasztalatával segíti kezelni a különféle versenyhelyzeteket - mesélte a felkészülésről Mirtill, akitől azt is megtudtuk: neki sincs mindig kedve az edzéshez.

- Nekem is vannak néha nehéz napjaim, mint mindenkinek. Amikor nincs kedvem edzeni, nem érzem magamat elég motiváltnak. Szerencsére ezek az állapotok a versenyek közeledtével ritkulnak, vagy teljesen meg is szűnnek. Ilyenkor gyakran nézek motivációs videókat, beszélgetek versenyző társaimmal, vagy akár ellátogatunk be nem tervezett versenyekre, és nézőként szurkolunk a barátoknak. Időközönként pedig ellátogatunk Győrbe, közös edzésekre, amiből szintén motivációt meríthetek. De van, hogy csak egyszerűen kikapcsolódom, megpróbálom elterelni a figyelmemet egy kicsit az edzésről. Tapasztalatom szerint az sem mindig jó, ha az ember agya a nap minden órájában ekörül forog - mesélte.Mirtill hatalmas átalakuláson ment keresztül, így biztatásként azoknak is üzent, akik még a nehéz út előtt állnak.- Eleinte én is féltem elmenni az edzőterembe, féltem, hogy mit szólnak majd az emberek a túlsúlyom miatt. Az aggodalom felesleges volt. Az emberek nagy része edzeni jár a terembe, nem bámészkodni. Ne féljetek, tegyetek a céljaitokért! Legyen az fogyás, fittség, stresszoldás, versenyzés, vagy egy nagyobb volumenű átalakulás. Csak rajtunk múlik!