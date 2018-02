Életmentő készülék kellett a sürgősségi osztályra Mosonmagyaróváron

A Lifepak készülék az adományozókkal és a mosonmagyaróvári kórház munkatársaival.

– A Lifepak 15 hat funkciót tud akár egyszerre, egy időben elvégezni. Ezek közül két nagyon fontos számunkra. Eddig a sürgősségi osztályunkon ilyen nem volt: a külső pacemaker és a kapnográfia. Utóbbi a szén-dioxid mérésére alkalmas a szervezetben. Ez a funkció a lélegeztetett és a légzési elégtelen betegeknél fontos szempont. Ettől a naptól már ezek is elérhetőek osztályunkon. Emellett ezzel az eszközzel vérnyomást, véroxigénszintet tudunk mérni. Használható EKG-készítésre, betegmonitorozásra is – mutatta be a Lifepak 15-öt a készülék ünnepélyes átadóján Medvácz Péter, a sürgősségi osztály főápoló-helyettese. A szakember hozzátette: a most átvett eszközzel – a nagy teljesítményű akkumulátoroknak köszönhetően – az osztályokra való felhelyezés vagy a CT közötti mozgatások is biztonságosan megoldhatók.Amint arról korábban írtunk, egy könnyen mozgatható, többcélú életmentő berendezésre indított gyűjtést a mosonmagyaróvári Szabó Anita. A gyorsan bevethető Lifepak készülék a sürgősségi osztályon akár életeket is menthet.

Az ötletgazda mellé közben nagyon sokan felsorakoztak. Negyvenöt vállalkozás (fő támogató a mosonmagyaróvári UFM), sok magánszemély, a városvezetés mellett a mosonmagyaróvári Rotary klub is, Szőcs Attila elnökletével. A karitatív szervezet ugyanis a jogi és pénzügyi hátteret biztosította az akcióhoz. Varga Bence zenész és a Theatrum ad Flexum Társulat tagjainak műsorával köszönték meg az adományozóknak a támogatást.– A szív és az akarat diadala a mostani alkalom. Közel egy évvel ezelőtt egy beszélgetés kapcsán merült fel a gondolat, hogy segítenem, segítenünk kell kórházunk technológiai modernizálásában. Az intézmény, amelynek alapfeladata az életmentés, nem rendelkezik olyan eszközzel, amely gyors és átfogó diagnosztikai képessége által szinte nélkülözhetetlen a sürgősségi betegellátás során. Kiemelném, hogy városunk és a kórház vezetői is azonnal támogatták a szándékot. A korszerű technológia nem olcsó, de az emberi élet sem az. Ez szította a tüzet bennem, hogy sikerülnie kell – fejtette ki Szabó Anita az átadón. Külön kiemelte az összefogás erejét, hiszen sikerült összegyűjtenie közel 6,4 millió forintot a készülékre.– Ez a mostani alkalom is annak bizonyítéka, hogy a Karolina Kórházat tényleg közösségi kórháznak érzik – emelte ki dr. Bertalan István, az intézmény főigazgató főorvosa. Dr. Valér Marcell, a sürgősségi osztály vezetője szerint az új eszköznek köszönhetően még biztonságosabbá válik osztályukon a betegellátás.