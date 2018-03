Életmentő ingyen tetkót készít cukorbetegeknek a mosonmagyaróvári Borsody Tamara

NÉVJEGY. Borsody Tamara 5 éve kezdett el tetoválni, gimnázium mellett, otthon tanulta ki a szakmát. Mindig érdeklődött a művészetek iránt, de egyik sem fogta meg annyira, mint a bőrre való maradandó alkotás. Bár az útján sokan terelgették, kifejezett mentora sohasem volt. Azt mondja, sokat tanult akkor is, amikor saját tetoválásai készültek - sokszor a megfigyelés többet segít, mint egy könyvbe vésett szabály.

Borsody Tamara 5 éve kezdett el tetoválni, gimnázium mellett, otthon tanulta ki a szakmát. Mindig érdeklődött a művészetek iránt, de egyik sem fogta meg annyira, mint a bőrre való maradandó alkotás. Bár az útján sokan terelgették, kifejezett mentora sohasem volt. Azt mondja, sokat tanult akkor is, amikor saját tetoválásai készültek - sokszor a megfigyelés többet segít, mint egy könyvbe vésett szabály.

Nemes cél érdekében ragad tetováló gépet a mosonmagyaróvári Borsody Tamara A 22 éves tetoválóművész is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely pár hét alatt országossá nőtte ki magát: az akcióban résztvevő tetoválók ingyen késztik el a mintát, ami egyes esetekben életmentő lehet.- Ez a tetkó tulajdonképpen egy egységes minta, ami segíthet a bajban. A diabéteszesekkel előfordulhat, hogy a betegségből kifolyólag zavartan viselkednek, netán elájulnak. A hétköznapi ember pedig gyakran részegség, vagy valamilyen tudatmódosító szer számlájára írhatja ezeket a reakciókat. Ebből a tetoválásból pedig azonnal következtetni lehet, hogy mi a baj, és hogyan tudunk segíteni - kezdte a kisalfold.hu-nak Borsody Tamara.- A kezdeményezés ötletgazdája Marton István tetoválóművész, Magyarországra pedig Zsoldos Péter juttatta el, aki maga is érintett a betegségben. A mintát a diabetológusával és egy mentős ismerősével egyeztetve álmodta meg, valamint ők tanácsolták azt is, hogy a bal csuklóra kerüljön. Hiszen ott mérjük a pulzust, így ott tűnhet fel a leghamarabb ha baj van. Pár centiméteres, de jól látható tetoválással kell számolni - tette hozzá Tamara.A tetoválást orvosi papír felmutatásával készítik el a művészek, így Tamara is. 18 év felett bárki jelentezhet a mintáért, a 16 évet betöltött vendégeknek a szülő írásos engedélyével vállalja a munkát. Mennyiségben nem szabott limitet, és mivel kisebb tetoválásról van szó, maximum egy hónapon belül időponthoz juthatnak a jelentkezők.- A mintát teljes mértékben ingyenesen, a magam költségén készítem el. Szeretnék segíteni, hiszen magamból kiindulva én sem biztos, hogy a cukorbetegség számlájára írnám a tüneteket. Ha azonban időben felismerjük őket, életet menthetünk - tette hozzá Tamara.