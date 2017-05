Elásott lovat kerestek Bezenyén

„Elásta, ahelyett, hogy megsemmisítésre vitte volna" – a bezenyei polgármester állítólag elhullott lováról állította lapunknak egy névtelen bejelentő mindezt idén februárban. Hozzátette, az esetről a megyei kormányhivatalt is értesíti. Utánajártunk, a hivatal valóban kapott-e ilyen tartalmú levelet, s ha igen, mire jutottak.



„Február 28-án névtelen, elektronikus, közérdekű bejelentés érkezett a főosztály hivatalos e-mail-címére. A bejelentés vizsgálatát az illetékességgel rendelkező Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya végezte. A bejelentéssel kapcsolatosan hatósági eljárás van folyamatban" – kaptuk a választ március 23-án. Azt is megkérdeztük, névtelen a bejelentéssel foglalkozik-e a kormányhivatal. „A névtelen közérdekű bejelentéseket is kivizsgáljuk, amennyiben a hozzánk érkező bejelentések tárgya járványvédelmet, állatvédelmet, élelmiszer-biztonságot érint."



Megvártuk a vizsgálat eredményét, melyről nemrégiben kaptunk szűkszavú tájékoztatást a kormányhivataltól, ám abból nem derül ki, valóban elásták-e a lovat. „A bezenyei vizsgálat során indított államigazgatási eljárás befejeződött. A feltárt hiányosságok pótlása határidőre megtörtént" – közölték, hozzátéve, az esettel kapcsolatban mást nem reagálnak. Magyarán azt sem tudtuk meg, egy elhullott és elásott ló ügyében találtak-e hiányosságot. Írásban kérdeztük a polgármestert is erről, ám múlt csütörtökön küldött levelünkre nem reagált.