Egyre népszerűbb az agrárképzés

Az intézmény idén ünnepségsorozattal emlékezik meg fennállásának 200 éves évfordulójáról.

– Elégedettek vagyunk a felvételi eredményekkel – mondta el érdeklődésünkre dr. Szalka Éva, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karának dékánja.– 2017-ben 147 hallgató nyert felvételt, idén pedig ennél jóval több, 180 hallgató kezdi majd meg a tanulmányait karunkon. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt időszak beiskolázása jobban sikerült, de szeretnénk a megkezdett munkát tovább folytatni, és még népszerűbbé tenni a középiskolások körében az agrárképzést. Szeretnénk, hogy azok a szakok is elindulhassanak a jövőben, amelyek idén nem voltak keresettek. A létszámmal azonban összességében elégedettek lehetünk.A meghirdetett 54 képzésből végül 29 fog elindulni mintegy egy hónap múlva a mosonmagyaróvári agrárkaron. Alapszakon a legtöbb, 302 pont az agrármérnöki szakhoz kellett, a legkevesebb, 242 a mezőgazdaságihoz. Mesterképzésen ugyanezt nézve a növényorvoshoz 93, míg az élelmiszer-biztonsági és minőségi mérnöki képzéshez 52 pont kellett.A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karán alapszakon a mezőgazdasági mérnök és az élelmiszermérnök szakok a legnépszerűbbek, mindkét szakon idén magasabb is volt a felvételi ponthatár – tette hozzá a dékán.– Külön örülünk, hogy az alapszakok között ismét elindulhat a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak nappali és levelező képzésben is. A mesterszakok között nappali képzésben még mindig a növényorvos a legkeresettebb kurzusunk. Levelezőn pedig az élelmiszer-biztonsági és minőségi mérnöki, valamint az agrármérnök-tanár képzés. Igaz, mesterszakon idén kevesebb volt a felvételi ponthatár az előző évinél, ám itt is elégedettek lehetünk.