Egymillió forinttal támogatták Vilike gyógyulását

A Bertalan család Fehér Tamással és testvérével, Fehér Róberttel és annak kisfiával, Olivérrel.

Kattintson a képre a nagyobb méretért!

Bertalan Vilike az ideálishoz képest három hónappal korábban, 770 grammal született, ezért közel fél évig a koraszülöttosztályon kezelték. Betegségek sorával küzdött (agyában ciszták alakultak ki), többször műtötték. Már-már az életéről is lemondtak az orvosok. De ő már akkor is megmutatta, hogy milyen erő és élni akarás van egy ilyen csöpp gyermekben.– Máig nem tudjuk, hogy a koraszülöttségéből vagy abból fakad mozgássérültsége, hogy az agyában ciszták alakultak ki. Izomtónuszavara – ami azt jelenti, hogy van, ahol feszesek az izmok, van, ahol lazák – miatt önállóan állni, járni nem képes – meséli a négy és fél éves kisfiú édesanyja, Lakner Klaudia.– Vilike egyedüli gyermekünk, akiért igyekszünk mindent megtenni. Ezért is járunk különböző terápiákra, fejlesztésekre hetente többször. Szeptemberben kezdte az óvodát a mosonmagyaróvári Éltesben, ahol sok segítséget kapunk. Emellett Dévény-terápiára, logopédiára, úszni szintén visszük. Háromhavonta pedig Budapesten az úgynevezett lengyel terápiával kezelik. Ez két hétig intenzív mozgást, fél óra robotozást – mely során a lábait járatják – és szenzoros terápiát jelent. Ennek költsége alkalmanként háromszázharmincezer forint. Sajnos ezt a egészségbiztosító nem támogatja, viszont ezáltal nagyon sokat fejlődött az utóbbi időszakban – tudjuk meg az anyukától.Mint mondja, kisfia korának megfelelő értelmi képességű, és mostanra már meg is lehet neki magyarázni, mit miért kell gyakorolnia. A budapesti kezelések után ugyanis sok „házi feladatot" is kapnak, s Vilike szüleivel együtt végzi a gyakorlatokat otthon.A család most egy fizetésből él. Az édesanya feladta munkahelyét, hogy naponta tudjanak bejárni várbalogi otthonukból a mosonmagyaróvári oktatási intézménybe. Bertalanékért és Vilike gyógyulásáért azonban évről évre egyre többen fognak össze.– A család támogatására találtam ki három éve a Rock Aid Fest – Segélykoncert Vilikéért! Fesztivált Jánossomorján. Itt idén hét együttes lépett fel: az Akela, az AllsuckAll, az Eve Six, a Hatvan City Hardcore, a Zselenszky, az Üstökös Rock Band és Red Vision. Ezen a rendezvényen 610 ezer forint gyűlt össze – számolt be Fehér Tamás főszervező, aki az édesapa unokatestvéreként és a Red Vision énekeseként állt a jó ügy mellé.– Nem nagy titok, hogy a motoros-életérzés szerves része a rockzene – folytatja tovább a történetet Majthényi Bálint, a jánossomorjai Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör titkára.– Amikor meghallottuk, hogy Tamás egy minifesztivál keretében szeretne gyűjteni Vilikének, rögtön megkerestük egy társrendezvény, az „Adománygurulás Bertalan Vilikéhez" ötletével, amely idén több mint 100 motorossal és közel 340 ezer forinttal járult hozzá a megmozdulás sikeréhez.– Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja kisfiunk gyógyulását. Az összegyűlt támogatást Vilike gyógykezelésére fordítjuk – búcsúzott az édesanya.