Egyedülálló készülékre gyűjt a Szent Kristóf Mentőalapítvány - 2,5 millió hiányzik

Új vakolat szépíti az állomást

A Lucas-3 készülék

Segítene, felajánlaná az 1%-át?



Az alapítvány neve: "Szent Kristóf" Mosonmagyaróvár és Kistérsége Közhasznú Mentőalapítvány

Adószáma: 18028836-1-08

Számlaszáma: Duna Takarék ,58600214-11169262



További információt az alapítvány weboldalán talál >> Az alapítvány neve: "Szent Kristóf" Mosonmagyaróvár és Kistérsége Közhasznú MentőalapítványAdószáma: 18028836-1-08Számlaszáma: Duna Takarék ,58600214-11169262

A 2010 májusában létrehozott "Szent Kristóf" Mosonmagyaróvár és Kistérsége Közhasznú Mentőalapítvány elsődleges célja a kistérségekben élők gyorsabb és szakszerűbb, magas szintű ellátása, illetve a mentők munkakörülményeinek javítása.Az alapítvány fő bevételi forrását az SZJA 1% felajánlások jelentik."A korábbi öt évben nagyon sok mentéstechnikai eszközt szereztünk be. Lélgezetető maszkokat és ballonokat felnőtt és gyermekek ellátásához, sürgősségi táskákat, nagyteljesítményű kárhelylámpákat, speciális légútbiztosító eszközöket, motoros váladékszívókat, rögzítőeszközöket, gyógyszeradagoló pumpákat, égési kötszereket" - mesélte a kisalfold.hu-nak Horváth Ákos, az alapítvány kuratóriumi elnöke.Az alapítvány jóvoltából a mosonmagyaróvári mentőgépkocsik, és azok mentéstechnikai felszerelése európai színvonalú, az országban is kiemelkedő."Dolgozóink számára új ágyakat vettünk a mentőállomásra, a korábbi rossz minőségűek helyett. Pólókat, minőségi thermo-pulóvereket is vásároltunk, kifestettük az állomást is, amit támogatóink révén új lámpák és új kültéri vakolat szépít" - tette hozzá Horváth Ákos.Jelenleg egy újraélesztés során használatos mellkaskompressziót végző eszköz, úgynevezett Lucas 3-ra gyűjtenek."Korábbi támogatásaink révén jelenleg 2,4 millió forintunk van, az eszköz ára a forint árfolyamának is függvényében 4,5-4,8 millió forint körül mozog. Magyarországon még egyetlen darab ilyen eszköz sincs, ennek elődje az 1-es és 2-es modell található meg körülbelül 30 mentőautón, tehát megyénként átlagosan 1, néhol 2 mentőállomáson" - ismertette.A megyében jelenleg Győrben és Kapuváron van ilyen eszköz mentőautón."Az idei adó 1% gyűjtésünk célja, hogy a még szükséges körülbelül 2,5 millió forintot összegyűjtsük és egy új Lucas 3-mat vásárolhassunk, ami segíti a munkánkat az újraélesztéseknél" - tette hozzá a kuratóriumi elnök.