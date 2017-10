Egy kompakt városkép a cél Jánossomorján

Jánossomorja belterületi főútján naponta több mint 4000 jármű halad át Andau felé, Ausztriába vagy Sopron felé tartva. A kisvárosnak hamarosan szüksége lesz egy északi elkerülő útra. Fotó: JTV Archívum

Jánossomorja rendezési tervének felülvizsgálatáról Lőrincz György polgármester hangsúlyozta: továbbították a szakhatóságoknak. Október közepéig várják az észrevételeiket. Ha jelentős módosítási javaslattal élnek a hivatalok, kitolódhat a rendezési terv hatálybalépése is. Miután október végén a képviselő-testület megtárgyalta az észrevételeket, az állami főépítésznek küldik el végső véleményezésre. A szakmai vélemény ismeretében fogadhatja el az önkormányzat az új rendezési tervet, amely legkorábban jövő januárban léphet hatályba.Az egyik fontos eleme a módosításoknak a Jánossomorját északról elkerülő út nyomvonalának változása. Az elkerülő út már szerepelt a korábbi rendezési tervben is, ám most egy a korábbihoz hasonló, mégis ideálisabb nyomvonalat jelöltek ki. Az elkerülő csomópontját a Leier-üzemnél alakítanák ki. Ennek aktualitását adja, hogy évről évre rohamosan növekszik a város átmenő forgalma. A távolabbi jövőben megvalósítandó elképzeléshez – elfogadása esetén – a város állami pénzt szeretne, hiszen ekkora beruházást a város kizárólag saját forrásból nem tudna megvalósítani. A nyomvonal módosításával egyben kirajzolódhatna a város északi határa is.A régi malom épülete mellett húzódó terület eddig gazdasági-kereskedelmi-szolgáltatási zóna volt. A magáningatlant a tulajdonos kérésére most szeretnék vegyes területté nyilvánítani, azaz lakóházak is épülhetnének ide.

A polgármester elmondta, fontosnak tartják, hogy mindhárom településrészen jelöljenek ki olyan területeket, amelyek a későbbiekben építési övezetek lehetnek. A Móricz Zsigmond utcában már megkezdődött a telkek kialakítása közel 5 hektáron, a rendezési terv elfogadása esetén várhatóan már a jövő év közepétől értékesíteni tudják a közművesített telkeket. Emellett a pusztasomorjai Iskola utca mögötti és a szentpéteri Liget utca mögötti területet is telkesítésre szánják.A tervezésnél fontos szempont volt, hogy az általános elvek szerint lehessen a beruházásokat megvalósítani, s csak ott kelljen egyedi szabályokat érvényesíteni, ahol az valóban szükséges. Azt is figyelembe vették, hol van reális esély arra, hogy a következő 10–15 évben előrelépés történjék és kompakt városkép alakuljon ki. Ezért is célszerű, hogy a mosonszentpéteri városrész északi oldala beépíthető legyen.A rendezési terv felülvizsgálata megtalálható Jánossomorja honlapján.