Egy évet kapott a kuruzslással vádolt férfi Mosonmagyaróváron

A Mosonmagyaróvári Járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat kuruzslás bűntettében és ezért a vádlottatA szabadságvesztés végrehajtását a bíróság 2 évi próbaidőre felfüggesztette és kötelezte 132.298 forint bűnügyi költség viselésére.A bíróság az ítélet tényállását a vádirati tényállással egyezően állapította meg. Eszerint a vádlott, aki az egyik nemzetközi Rák-Információs és Prevenciós Központ kiemelten közhasznú alapítvány képviselője, 2010 és 2015 között az otthonában kialakított irodában és egy budapesti helyszínen heti két-két alkalommal több, különböző stádiumú daganatos beteget fogadott, őket életmód, étkezési és folyadékbeviteli tanácsokkal látta el és egy termék fogyasztását, valamint mega dózisú C-vitamin intravénás beadását javasolta. A betegekkel adatlapot töltetett ki, ami a személyes adataikon túl betegségük típusára, stádiumára, étkezési szokásaikra is tartalmazott kérdéseket. A vádlott a betegek által leadott orvosi leletek alapján a beadandó C-vitamin mennyiségét maga határozta meg és azt a vádlott utasításai szerint, általában heti 3-5 alkalommal a betegek lakásán három ápolónői végzettségű személy adta be. A betegek a magas tartalmú C-vitamint az infúziós oldattal és minden tartozékával az egyik budapesti, a vádlott által ajánlott patikában szerezték be.A C-vitamin ampulla beadása akár injekcióban, akár intravénásan invazív beavatkozásnak számít, amelyet humán orvos rendelhet el.A vádlott 1964-ben állatorvosi diplomát szerzett, nem tagja a Magyar Orvosi Kamarának, sem az Állatorvosi Kamarának.A bíróság döntésének indokolásában kifejtette, hogy a vádlott állatorvosi diplomája alapján viselt doktori címét felhasználva keltette azt a látszatot, hogy humán orvosi végzettséggel rendelkezik, magát rákkutatónak és professzornak titulálta, ezáltal a betegeket megtévesztve végezte tevékenységét. A vádlott a bírósági eljárásban kínai orvosi bizonyítványával kívánta orvosi végzettségét alátámasztani, a bizonyítványt azonban Magyarországon nem honosíttatta, így azt a bíróság elfogadni nem tudta. Nem fogadta el a bíróság a vádlott azon védekezését sem, hogy köztudomású tény, hogy mennyi C-vitamint kell szedni, hiszen a tanvallomások – a betegek és a vádlottal együtt dolgozó ápolók – alátámasztották, hogy a vádlott volt, aki minden betegnek egyénileg meghatározta a C-vitamin dózist.A vádlott és védője felmentésért jelentett be fellebbezést, az ügyész fellebbezése bejelentésére három napot tartott fenn. Az ügy másodfokon a Győri Törvényszéken folytatódik.