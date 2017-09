Egy év edzés megváltoztatta Nagy Eszter életét - előtte, utána fotók

„Megkértem Freimann Sándort, aki már régi ismerősöm, hogy segítsen jobban kinézni" – kezdi kollégánk, a kisalfold.hu szerkesztője, Nagy Eszter, aki az elmúlt évben hatalmas átalakuláson ment keresztül. És mindez ettől a ponttól indult. „Abban maradtunk, ő ír nekem edzéstervet és diétát.. Eleinte nem akartam szerepelni a neten, de aztán belementem. Tizennégy héten át tartott a kőkemény diéta, közben heti hat edzésem volt" – kezdi Eszter, aki hetvenkilósan döntötte el, hogy változtatni szeretne.A fiatal lány csalás nélkül végigcsinálta a diétát, hiába voltak nehezebb napjai is – például amikor a nagymama főztjéből csak ő nem ehetett. De a családja, különösen az édesanyja támogatása és internetes beszámolója sok erőt adott neki.



Hogy mások is el tudják ezt érni, Freimann Sándorral elindították az Életmódclubot. A csatlakozók Eszter első diétájának 12 hetes változatában vehetnek részt, felügyelt edzésekkel. A program Győrből indult, de gyorsan elterjedt és ma már országosan elérhető. A mosonmagyaróváriak előnyben vannak, ők a turnékon kívül is találkozhatnak Eszterrel, aki jótanácsokkal lát el mindenkit, aki hozzá fordul. Kollégánk lett a kampány arca is, amelynek köszönhetően sokan megismerik az edzőtermekben, sőt, az utcán is leszólítják. „Még szoknom kell a népszerűséget. De nagyon örülök, hogy másokat tudok motiválni. Én most is úgy étkezem, mint a diéta alatt, persze nem annyira szigorú szabályok mellett. Az ételek elkészítése, a háromóránkénti étkezés és a mozgás szerves része lett az életemnek. Ezzel tudok másokat is buzdítani" – tette hozzá végül.

„Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, szurkoltak nekem és tanácsokat kértek tőlem. Már csak ezért sem adhattam fel. De a negatív hozzászólások is megtaláltak. Azzal támadtak, semmi értelme annak, amit csinálok, csak tönkreteszem magam. Viszont a harmadik hónap végén készítettünk rólam egy fotósorozatot és ez még őket is meggyőzte" – meséli Eszter.Az első diéta után aztán nem tudott engedni a nassolás csábításának és felszaladt rá öt kiló. Hogy ezt leadja, hathetes, de jóval szigorúbb étrendbe kezdett. Mást nem is evett, mint tojásfehérjét, csirkemellet, kígyóuborkát, fehérjeport és jégsalátát. Egyedül hétvégente fért bele egy kis engedmény: rizs vagy pedig zabpehely.„Húzós volt mindezt munka mellett teljesíteni. De sokkal jobb formába lendültem, mint elsőre. Sokan kérdezik is tőlem, hogy nem akarok-e versenyezni. De mindig nemmel felelek. Számomra az az igazi siker, amikor látom, hogy az emberek miattam változtatják meg az életüket. Ehhez nincs szükségem serlegekre" – folytatja Nagy Eszter, aki szerint a program végére a külseje már másodlagos lett.