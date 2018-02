Édesanyja holttestével élt évekig Dunakilitin - bíróságon a férfi ügye

A dunakiliti férfi továbbra sem tett vallomást a tárgyaláson.

Amint arról beszámoltunk , 2016 januárjában a rendőrök egy mumifikálódott női holttestet találtak egy dunakiliti családi házban. A vádlott L. S. közel két évig élhetett együtt édesanyja földi maradványaival.A vádirat szerint az elhunyt asszony férje halála után depressziós lett, 2010 óta a fokozatosan romló egészségi állapota miatt gondozásra szorult, depressziójára pedig gyógyszereket írt fel neki az orvos, amelyeket nem szedett. Fia élettársának beköltözése után, 2013-ban visszavonult szobájába, onnan alig járt ki. A férfi tisztában volt azzal, hogy az anyja keveset vagy egyáltalán nem eszik, tudta, hogy egyre fogy, gyógyszereit nem szedi és nem tisztálkodik. A férfi azon túl, hogy ételt biztosított anyjának, semmit nem tett állapotának javításáért, a gyógyszereit nem íratta fel, orvosi segítséget nem kért. Ezzel a sértettel szemben fennálló gondozási kötelezettségét nem teljesítette, a gondozásra szoruló sértett életét, testi épségét és egészségét veszélyeztette.Az asszony 2014-ben pontosan meg nem határozható időpontban, ismeretlen okból szobájában elhunyt. A fiú több héttel a holttest megtalálása után elrejtette édesanyja testét a ház pincéjében.A hétfői tárgyaláson igazságügyi pszichiáter szakértő bevonásával folytatódott az ügy. A vádlott megtörten ült a tárgyalóteremben, vallomást nem tett. Az orvosi karton alapján az asszony közepes súlyosságú, reaktív depresszióban szenvedett. A szakértő meglátása szerint e tüneteket nemcsak a szakember észleli, hanem laikus számára is észrevehető jelenségek kísérik, tehát fia is tapasztalhatta. A bíró arról kérdezte a szakértőt, mit tehet az a hozzátartozó, aki az említett tüneteket fedezi fel családtagjánál. A szakértő elmondta, ki-ki a maga módján próbálhat segíteni, ám ráerőltetni valakire a segítséget nem lehet. Az orvos is felkínálja a segítség lehetőségét a betegnek, ám a páciens maga dönt, hogy elfogadja-e azt, vagy nem.

– Kinek-kinek jogában áll segíteni, de nem erőszakolhatja azt rá a betegre, hacsak nem áll fenn közvetlen vagy közvetett veszély lehetősége, mely az asszony esetében nem állt fenn – részletezte dr. Szabó Ferenc igazságügyi pszichiáter szak- értő. Hozzátette, nem találtak a vádlott esetében olyan pszichiátriai betegséget, ami miatt a fiú ne tudta volna, hogy gondoznia kell édesanyját. – A vádlott maga is megfogalmazta, tisztában van vele, mi az, amit tőle elvár a környezete – hangzott a szakértő véleménye.A perben az elhunyt asszony testvéreit is meghallgatták. Mindegyikük közeli utcában lakik. A két testvér egybehangzóan elmondta: a vádlott arra a kérdésükre, hogy van az asszony, azt felelte, „jól van, megvan, ne menjenek". Mint mondták, az asszony férjének halála előtt sem sűrűn jártak össze, de azért havonta, illetve többhavonta találkoztak. Miután azonban az idős asszony férje elhalálozott, nem volt kíváncsi testvéreire, bezárkózott, elutasított mindenkit, ezért nem is keresték.A tárgyalás márciusban perbeszédekkel folytatódik.