Dunai galócát fogott Pálinger István Ásványrárónál - videó

Kifogta, visszaengedte – A dunai galóca ritka és védett faj, tudta ezt a horgász is.

Fokozottan védett, nagyon ritka halfajok közé tartozó dunai galócát fogott Ásványráró térségében az Öreg-Dunán Pálinger István. A horgász elmondta: a ritka halfajból nem most fogott először, három évvel ezelőtt, október elsején egy hatvancentis dunai galócát akasztott és fárasztott sikeresen.„Azóta, úgy tűnik, október első napjaiban kísért a galócafogás. Így volt ez idén is, október másodikán legyező módszerrel horgásztam a Nagy-Dunán Ásványráró magasságában. Olyan helyen próbálkoztam, amely ideális a dunai galócának, vagyis egy kiöblösödő, sekély, kavicsos aljzatú részen legyeztem. Itt akadt horogra az egészséges, ötvencentis példány. A halat fotózás után természetesen visszaengedtem" – mondta el élményeit Pálinger István. Úgy véli, a Szigetköznek és a régiónak akár emblematikus halává is válhatna e faj, mely itthon és külföldön is jó reklámja lehetne a hazai vizeknek és használóinak.

Idén nyáron egy másik szigetközi, a halászi Smuk Marcell Dunakiliti alatt akasztott meg pergetés közben egy dunai galócát.