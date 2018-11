Drogbanda: Mosonmagyaróváron fél évig virágzott a kábítószerbiznisz a kollégiumban

A vád szerint 125 adásvételre derült fény az egyik mosonmagyaróvári kollégiumban, ahol hallgatók fél éven át rejtegették ágyneműtartójukban a marihuánát. A drog Komárom felől érkezett, ott fogták el a vád szerinti beszerzőt, akit most életfogytiglannal fenyeget a törvény.Információink szerint az egyetemi kollégiumról van szó, ahogy magából a vád tárgyává tett cselekményből is logikusan kiderül. Ugyanis huszonéves fiatalember a negyed- és ötödrendű vádlott, akik az ágyneműtartóban összesen 400 gramm marihuánát tároltak, méghozzá befőttesüvegben, hogy senki ne érezze a sajátos illatot.Az ügy felgöngyölítése azonban nem állt meg Mosonmagyaróváron, mert a beszerzési forrást jelentő elsőrendű vádlottól Komáromban tavaly nyáron amfetamint, fél kiló marihuánát és több mint fél kiló kokaint is lefoglaltak. Ugyanennek a 49 éves férfinek a lakásán 150 darab lőszer került még elő, s talált nála a rendőrség az álmennyezet alatt 10 ezer eurót.A kábítószer a szintén Komárom környéki másodrendű és harmadrendű vádlotton keresztül jutott el Mosonmagyaróvárra, ők ketten is huszonévesek, mint a kollégisták. A másodrendű vádlottól 1 millió 724 ezer forintot, a harmadrendűtől pedig 99 darab lőszert foglaltak le.- A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség kábítószer-kereskedelemmel vádol öt férfit, akik egymásnak adták, majd értékesítették a kábítószert egy mosonmagyaróvári kollégiumban.A beszerzési forrást jelentő I. r. vádlottól a hatóságok 2017 nyarán amfetamint, fél kg marihuánát, és több mint fél kg kokaint foglaltak le. A kábítószerek összességében különösen jelentős mennyiségűek. Ugyanezen vádlottól lefoglalt a rendőrség 150 darab lőszert és az álmennyezet alól 10.000 eurót is - közölte az ügyészség hétfőn.A II. r. vádlottól 1.724.000 forint, a III.r. vádlottól 99 db lőszer került lefoglalásra a nyomozás során. II. és III. r. vádlottak a kábítószer-kereskedelem kapcsán összesen 400 g marihuánának a mosonmagyaróvári kollégiumba történő továbbadásáért vonhatók felelősségre.

A marihuána kollégiumi terjesztését az ott lakó IV. és V. r. vádlottak végezték; legalább 125 alkalommal került sor az értékesítésre a kollégiumi szoba ágyneműtartójában tárolt összesen 400 g kábítószerből. A szobában talált befőttesüvegből 565.000 forintot foglaltak le a hatóságok.

Fotónk illusztráció

Az ügyészség I. r. vádlottat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével és lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja. Vele szemben életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható.A II. – III. – IV. – V. r. vádlottak terhére rótt kábítószer-kereskedelem bűntette kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel bűntetendő.Az ügyészség a vádiratban – beismerés esetére – I. r. vádlott esetében hat év, a további vádlottak esetében 3 év szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.