Drasztikusan drágul a parkolás Mosonmagyarvár egyes szakaszain

Tóth László, a parkolási csoport vezetője: Mosonban még a régi automaták üzemelnek, várhatóan jövő év tavaszán cserélik le őket.

A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (VÜF) parkolási csoportjának vezetőjétől, Tóth Lászlótól megtudtuk, januártól három új automatával bővül a város jegykiadóinak száma. Emellett új fizető-parkolóhelyeket is kialakítanak január elsejétől. Az új automatánál a pénz bedobása után be kell ütnie az autó rendszámát, ami így a kiadott jegyen szerepelni fog – mondta Tóth László.Megjegyezte: – A mobiltelefonos parkolásnál is szükséges a rendszám megadása, így ez nem újdonság. Elmondta, a parkolójegyekkel többen is visszaélnek. Vannak, akik sportot űznek abból, hogy nem vesznek jegyet, a pótdíjkiszabás után pedig másoktól kérnek érvényes cédulát és azt viszik be az irodába, állítván: volt jegyük. Az új típusú automatákkal a jövő évtől a Kórház utcai parkolóban, illetve a Vízpart utcában találkozhatnak a lakosok.A tizenhat régi típusú jegykiadót a következő évtől kezdődően folyamatosan lecserélik: Évente öt új automatát terveznek beszerezni, így három év alatt teljesen eltűnhetnek a régi, elavult készülékek. A következő ütemben a mosoni

városrész szerkezeteit váltják majd fel az új típusú berendezések, várhatóan jövő tavasszal. A parkolás ára is megváltozik egyes helyeken. Drágább lesz a Kórház utcai parkolóban, illetve a mosoni városrészben. Ám itt továbbra is üzemeltetik a piac háta mögötti ingyenes, 300–400 férőhelyes parkolót.– A 240 forintos óradíjról 360 forintra emeljük a tarifát. Erre azért van szükség, mert a betegek nem tudnak megállni a túlzsúfolt parkolóban. A kórházba érkezők továbbra is ingyenes négyórás parkolásra jogosultak, a kartonozóban tudnak jegyet kérni – magyarázta Tóth László.A szakember hozzáfűzte: – Ha az a szerencsétlen eset áll elő, hogy valakit megbüntetnek, amíg a kórházban tartózkodik jegyet kérni, s ezt utólag igazolja, abban az esetben – ha a jegykérés időpontja és a pótdíj kiszabásának ideje között nem telt el negyed óra – minden további nélkül elengedik a pótdíjat.További változás, hogy jövő évtől fizetni kell a várakozásért a Lucsony utca tizenöt férőhelyén, valamint a Kígyó utca negyvenkét férőhelyén is, ahol szintén jelentős túlzsúfoltság alakult ki.