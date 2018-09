Drámai pillanatok: a színpadon lett rosszul a vadásznap házigazdája Mosonmagyaróváron, újra kellett éleszteni

Még elkészíthettük a közös fotót: dr. Rózsa Gábor, dr. Bertalan István, dr. Faragó Sándor, dr. Fodor Gábor, Giczi Ferenc, dr. Hidi Eszter és Preiner József a pénteki Kisalfölddel, melyben meghirdettük kampányunkat. A megnyitót várták már az egybegyűltek, amikor a rendezvény házigazdája rosszul lett a színpadon. Fotó: H. Baranyai Edina

A mentő kiérkezéséig dr. Hidi Eszter irányításával élesztették újra a beteget. Fotók: H. Baranyai Edina

A kép a rendezvény elején készült, amikor Preiner József (jobbra) üdvözölte a Kisalföld legújabb kampányát. A felvételen dr. Faragó Sándorral látható.

Vélemények a kampányunkról

Prof. dr. Faragó Sándor emeritus rector: – Rendkívül fontosak és sikeresek a Kisalföld kampányai. Kívánom, hogy Győr és Mosonmagyaróvár után a megye további városaiban is induljon hasonló. Mindig jó, ha olyan műszerekre gyűjtenek, amelyek a betegek életébe minőségi javulást hoznak, emberéletet mentenek.

Dr. Rózsa Gábor, a Kisalföldi Vadászszövetség elnöke: – A Első Győri Lions Klub tagjaként tapasztalom, hogy az emberek igenis mozgósíthatóak egy-egy jó célért. A jó ügy mellett fontos, hogy hogyan szólítják meg őket, milyen hívószavakat találnak. Ugyanakkor az is kell, hogy hiteles személyek álljanak mögötte.

A megnyitót várták már az egybegyűltek, amikor a rendezvény házigazdája, Preiner József, a Lajta–Hanság Zrt. vezérigazgatója rosszul lett a színpadon. A drámai pillanatokat feszült csend övezte. Hamar kiderült, hogy feltehetően akut kardiológiai probléma következtében kell újraéleszteni a férfit, helyreállítani a légzését, a keringését.Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a segítség pillanatokon belül megérkezett. Dr. Hidi Eszter főorvos irányításával küzdöttek a beteg életének megmentéséért a helyszínen tartózkodó orvosok, mentőtisztek, mentőápolók.A doktornő kocsijában lévő, lélegeztetésre használható ballon is igen jó szolgálatot tett.A kiérkező mentőegység a beteget a mosonmagyaróvári intenzív osztályra szállította – ahol dr. Fodor Gábor látta el, majd állapota stabilizálódása után a győri kórházba vitték.– Nekem ez a munkám, de nagyon jó volt, hogy a helyszínen több ember is szakszerű segítséget tudott nyújtani az újraélesztéshez – fűzte hozzá dr. Hidi Eszter.– Az intenzív osztály orvosainak van a legnagyobb jártasságuk abban, hogy hogyan kell újraéleszteni egy beteget. Összehangolt, hatékony csapatmunka eredményeként sikerült most is életet menteni – vette át a szót dr. Bertalan István kórházigazgató, aki szerint sokat számított, hogy a rosszullét után egy percen belül elkezdhették az újraélesztést. Ilyenkor ugyanis minden pillanat sorsdöntő, s az életmentésen túl a későbbi felépülés szempontjából is sokat számít a gyors ellátás.– Jó tudni, hogy ennyi jó ember, ennyi jó orvos és mentő szakdolgozó van közöttünk – hangsúlyozta már a megnyitón Giczi Ferenc, a házigazda Lajta–Hanság Zrt. vadászati ágazatvezetője.Közösségi kampányunkat a Kisalföld felajánlásán túl a vadászok is támogatták. A szombati rendezvényen vásárolt tombolából befolyt összeget, 524 ezer forintot adták át, így már elértük az első 1 millió forintot az intenzív osztály betegőrző monitorrendszerére.– Ezúton is köszönjük a vadászok nagylelkű adományát, akik nem először segítik az intézményt. A cikk megjelenésének napján, már pénteken jelezte kórházunk egyik dolgozója, hogy ő és a családja is támogatni fogja az ügyet, sőt, egy soproni ismerősöm is tett felajánlást – emelte ki az osztályvezető.