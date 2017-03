Az idei évtől a győri tankerület kezelésébe kerültek a jánossomorjai iskolák és a központi iskolához tartozó sportcsarnok is. Az önkormányzat és a fenntartó megegyezett: a helyiek továbbra is használhatják iskolaidőn kívül a sportlétesítményt, ezt a város anyagilag is támogatja. A terembérlet így is drágul.