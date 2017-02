Döntöttek: megkapta az engedélyt az új sportcsarnok Mosonmagyaróváron

Tíz évig támogatja és nevét is adja az UFM Egyesült Habanyaggyártó Bt. a mosonmagyaróvári sportcsarnoknak, melyet pénteken este avatnak fel hivatalosan.A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club SE és az Alba Fehérvár KC Lajta-parti találkozója elől is elgördült az akadály, hiszen a csütörtöki bejárás után a szükséges használatbavételi engedélyt is megkapta a létesítmény.Egyébként az engedélyhez csak szektor-, parkoló- és egyéb eligazító táblák hiányoztak, de ezeket a bejárásig pótolták.

Előzmények:

Folyamatosan figyeljük a klub facebook oldalát , de egyelőre új hírt nem kaptunk a sportcsarnokról.

A hiányzó engedélyekről a Kisalföld megkérdezte Drescher Ottót, az üzemeltető MTE1904 elnökét.- Kilencvenkilenc százalék, hogy szombaton megrendezhetjük itt az első hivatalos mérkőzést. Csütörtökön megismételt biztonsági bejárást tartanak a szakhatóságok, s ezek után dől el, hogy szombaton itt fogadhatjuk- e a Fehérvárt a kézilabda rangadón. Korábban - A mosonmagyaróvári kézilabda klub közleményben tájékoztatta arról a szurkolókat, hogy engedélyek hiányoznak ahhoz, hogy az új csarnokban rendezzék meg a február 18-i meccset."Kedves Szurkolóink!A 2017. február 18.-án megrendezendő Mosonmagyaróvári Kézilabda Club SE-Alba Fehérvár KC találkozóra minden regisztrációs jegy elfogyott. A korábban leadott regisztrációs jegyigényeket ezután fogja felülvizsgálni a klub. Ezt követően, hétfőn értesítjük azokat, akik átvehetik belépőjüket, keddtől-péntekig a Szellőrózsa ABC-ben (9200 Mosonmagyaróvár, Szellőrózsa u. 33-37. 5-17 óra között.A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club vezetősége"A sportcsarnok építése 2,05 milliárd forintba került, ebből 240 millió forint állami, 318 millió pedig önkormányzati támogatás volt. A társasági adóból 1,45 milliárd forint jött össze, nyolcvan helyi vállalkozás támogatásával, míg az egyesületi önrész közel 50 millió forint volt. Az alapkőletétel tavaly nyáron volt, s a csarnok decemberre elkészült,