Dobogósok lettek a mosonmagyaróvári tűzoltók

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók csapata kiváló eredményeket ért el az országos szakmai vetélkedőn.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kétévente megrendezett országos szakmai versenyen nemrégiben húsz csapat mérte össze tudását. Idén harmadik alkalommal képviselték megyénket Mosonmagyaróvár tűzoltói a vetélkedőn.A Kobl Károly tűzoltó főhadnagy, Kézdi János törzsőrmester, Szabó Róbert főtörzsőrmester, Kulacs István zászlós, Kéfer Gusztáv őrmester és Kulacs József zászlós alkotta csapat együtt és egyénileg, elméleti és gyakorlati versenyszámokban versengett az ország legjobbja címéért.

Felkészülésük során egy hónapon keresztül gyakoroltak a mosonmagyaróvári laktanya eszközeivel. A tűzoltók az elméleti teszt, a jogszabályi és a szolgálati ismereteik mellett bemutatták például a veszélyes anyagok azonosításával kapcsolatos tudásukat is. A gyakorlati versenyszámokban a szabályosság mellett az idő is döntő tényező volt. A vetélkedő második napján egy lakástüzet kellett eloltaniuk, ahol a feltételezés szerint egy személy bent rekedt. Feladatukat nehezítette, hogy a ház második emeletére létrával juthattak fel, s a helyszínen egy gázpalack is volt. Egy másik feladat során a tűzoltóknak a motorfűrészt kellett mesterien kezelniük: olyan „balesethez riasztották őket", melynek során egy veszélyes anyagot szállító gépjármű és egy személygépkocsi ütközött. A műszaki mentést megelőzően azonban egy úttestre zuhant fát kellett precízen feldarabolniuk, amely elzárta a baleset helyszínéhez vezető utat. A sofőrök pedig egy vezetéstechnikai pályán bizonyítottak.Mosonmagyaróvár tűzoltói kiválóan szerepeltek a versenyen, bronzérmesek lettek a húsz hivatásos csapat között. Egyéniben Kobl Károly tűzoltó győzött irányítói kategóriában, emellett a belügyminiszter kitüntetését is átvehette. Az egyéni beosztott kategóriában Kézdi János kilencedik, gépjárművezetői kategóriában Szabó Róbert a tizedik helyet szerezte meg.