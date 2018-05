Darnózseli gyilkosság: megszólalt tanúként a vádlott lánya - fotók

Újabb tanúkat hallgatott meg a Tatabányai Törvényszék a darnózseli gyilkosság ügyének megismételt tárgyalásán csütörtökön. A felesége megölésével vádolt, első fokon felmentett N. János mellett nővére és sógora mellett ezúttal fiatal felnőtt lánya is ott volt, mivel az édesanyját kamaszként elvesztő Orsolyát beidézte a bíróság.Dr. Szabó Ferenc tanácsvezető kérdéseire felelve a fiatal hölgy elbeszélte, hogy édesanyját a négy évvel ezelőtti eltűnés napján, este felhívta, de az anyukája nem vette fel. Azt gondolta, azért, mert késő van. Ám másnap sem vette fel, pedig visszahívást várt tőle, csak hangposta jelentkezett. Addigra tisztázódott, hogy a nagymama, Judit édesanyja sem találja, a fiát sem hívta fel, de eleinte még nem aggódtak. A nagymama Judit győri albérletében is hiába kereste.A lány azt mondta: sűrűn beszéltek, jó viszonyban voltak a válóper idején is édesanyjával – tudjuk: a szülői felügyeletet ekkor ideiglenesen az édesapa gyakorolhatta. A vád szerint Judit a fenyegetett légkör, a korábbi bántalmazás ellenére vissza akart költözni, hogy gyerekei mellett lehessen, s ez motiválhatta férjét. Orsolya most azt mondta: anyja nem beszélt neki arról, hogy visszaköltözne.Utolsó találkozásuk során, vasárnap megbeszélték, hogy csütörtökön – azaz már tudjuk, ez két nappal az eltűnése után volt - osztálykoncertje lesz a lánynak, s az anyuka mondta, hogy mindenképp ott lesz, elhozza a nagymamát is. Utána pedig együtt úsznak egyet. Végül csak a nagymama volt ott, az édesapja pedig sajnálattal jelezte már előre, hogy kórházban kell lennie csütörtökön, mert csirkevágás közben eltört a keze. (Ennek jelentősége van, hiszen a kézsérülést a vád is fontos bizonyítéknak tartja, Judit családja pedig korábban többször is beszélt arról: ez volt az a körülmény, amikor Jánosra kezdtek gyanakodni.)Pénteken rendőrök voltak a házban, addigra Judit testvére bejelentette az eltűnést. Orsolya a bíró kérdésére arról beszél, hogy ezután próbálták találgatni otthon, hol lehet az anya, de arra, hogy milyen lehetőségek merültek fel, már nem emlékszik. Ő először abban bízott, hogy csak pár napra ment el. Néhány hét múlva pedig, amikor édesapját rendőrök vitték el, az esemény váratlanul érte őt és az öccsét, apjuk nem említette – felelte a lány –, hogy a rendőrség bármivel is gyanúsíthatja az eltűnéssel kapcsolatban.A bíróság a vádlott 16 éves fiát is idézte, de őt fontos szakmai vizsgája miatt az oktatási intézmény kimentette.Ismét itt volt azonban N. János volt tanítónője, aki azért fontos tanú, mert épp az eltűnés másnapján találkozott vele a boltban és látta, hogy a vádlott háztartási sósavat vesz. Persze ennek akkor nem tulajdonított jelentőséget, tudjuk, hogy a vád szerint a férfi savat is használt a nyomok eltüntetéséhez.Judit kollégája is tanú volt, ő aki ugyanabban a mosonmagyaróvári rendelőben fogadta a pácienseket, mint az áldozat, akit itt láttak utoljára. A doktor arról számolt be – ismét –, hogy a nő eltűnésének napján este 7-kor ment haza, s akkor még ott volt a gyógytornász.Kilenc után – mivel felesége megkérte, hogy ha már tankolni megy, ugorjon be kardigánjáért –, visszament a rendelőhöz. Ott állt még Judit autója, mellette ferdén, a kocsinak háttal egy szürkés tetősínes autó (N. János autóján is volt tetősín, de egyértelműen nem tudta beazonosítani a doktor a kocsit.)Akkor az volt a különös, hogy bár az autó ott áll, Judit rendelője bent élesre van riasztva. Ebből az is kiderült, hogy nincs bent senki. Kint viszont a kapu tárva nyitva állt, holott mindig megbeszélt dolog volt, hogy aki utoljára kimegy, becsukja.Másnap reggel már csak Judit kocsija állt ugyanott. Később azonban, amikor a tanú felesége is – akit szintén meghallgattak – bement, Judit kocsija már másképp állt: elmozdíthatták. Ezt azért tudja szintén itt dolgozó asszony, mert a szűk helyen a szokotthoz képest több manővert kellett csinálnia a ki- és beálláshoz.Amikor már régóta válófélben voltak Jánosék, János internetes társkeresőn megismerkedett egy hölggyel, akivel csak egyszer-kétszer találkoztak, de telefonban bizalmas baráti kapcsolat alakult ki köztük. A hölgy elmondta a törvényszéknek, hogy nyílt és rokonszenves volt a férfi. A rendőség gyorsan kinyomozta annak idején a vádlott által meg nem nevezett nőt, hátha például alibit ad. Ám az derült, hogy az eltűnés estéjén, 9 körül épp csak felhívta, s gyorsan beszéltek, akkor ért haza a darnózseli házához.Másnap a kézsérülésről is beszámolt neki, ahogyan arról, hogy e miatt nem mehet el a lánya koncertjére, amit fájlal.A különös azonban az volt – derült ki az ügyész forszírozására -, hogy a mobilhívási lista szerint a hölggyel 11 perccel azután beszélt, hogy a rendőrség értesítette Jánost a felesége eltűnéséről. A bíró azt kérdezte: beszélt-e önnek N. János erről. A válasz néma fejrázás volt, majd felidézte a tanú, hogy az eltűnésről ő csak másnap értesült, mikor őt is megkeresték a nyomozók, s a pedagógusnapi ünnepségről hívták ki. János pedig – miközben tehát épp előtte hívta a rendőrség a hírrel– azt fejtegette neki, hogy előző nap, május 28-án, azaz Judit eltűnése után megkérte feleségét, hogy legyen ott a koncerten, amire ő nem mehet el.A kapcsolatnak egyébként nem sokkal később közösen véget vetettek, János azt mondta: szerinte felesége csak elutazott. „Én ezt nem hittem el, mondtam is neki, egy anya nem tesz ilyet" .A tárgyalást délután folytatják.