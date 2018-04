Csúnyán pórul járt az albérlő miatt mosonmagyaróvári olvasónk

Egy neve elhallgatását kérő mosonmagyaróvári hölgy kereste meg szerkesztőségünket történetével. Azzal már többször is foglalkoztunk, mire figyeljünk, ha albérletet veszünk vagy adunk ki. Olvasónk is azt hitte, jól választott, amikor a Győrben vett lakását 2016 februárjában kiadta.



– Győrben vásároltam egy lakást az unokaöcsém lányának, aki tavaly augusztusban szeretett volna férjével és kisgyermekével az ingatlanba költözni. Addig is arról döntöttünk, hogy kiadjuk. A hirdetésre nyolcan jelentkeztek. Végül egy magát tisztaságmániásnak mondó nőre esett a választásom. Szerződést kötöttünk és eleinte rendesen fizette is az albérleti díjat és a rezsiköltségeket. Aztán egyre szaporodtak a gondok, elmaradt a fizetéssel... – kezdi kálváriáját a tulajdonos.



Tavaly márciusban fizetett utoljára az albérlő, de kiköltözni sem akart, s egyre több panasz érkezett a lépcsőház lakóitól, mivel a bérlő életvitele miatt többször is riasztani kellett a rendőrséget és a tűzoltóságot. Ezért az ingatlan gazdája a bírósághoz fordult. Tavaly november 4-én az ki is mondta: a bérlőnek el kell hagynia a lakást. Ám ő fellebbezett. Ekkorra megkezdődött a kilakoltatási moratórium. Magyarán a tulajdonos a pénzéhez sem jutott és a lakását sem kaphatta vissza.



– Január nyolcadikán kikapcsolta az E.ON az áramot a lakásban a kérésemre, hiszen a rezsit sem fizette a lakó. Kérte ugyan, hogy lehessen kártyás villanyórája, de ebbe nem egyeztem bele. Válaszként rácsatlakozott a közös villanyórára, ami után a többi lakó jelzésére a közös képviselő rendőrségi feljelentést tett. Majd generátort vitt az ingatlanba, ami füsttel és zajjal is járt – részletezte a mosonmagyaróvári nő, aki nemrég

a rendőrség segítségét is kérte, hogy bejuthasson a lakásába.



„Borzalmas világ fogadott. Az amerikai konyhás ebédlő és nappali falát csontig lebontották, a beépített konyhabútort az elektromos konyhai gépekkel együtt kibontották, elszállíttatták csaptelepekkel, konnektorokkal együtt. Az összetört ülőgarnitúrából valami maradék látszott ki a rongyok és a hulladékok alól. A hálószobából elvitték az ötajtós gardróbos szekrényt" – sorolta tovább.



„A lépcsőház lakói közül többen hallották a bontást, látták a berendezés elszállítását. Ismert a gépkocsi típusa, rendszáma, de nem jeleztek felém az akció idején. Nem értem, hova lett az emberekből az együttérzés!?" – tette fel a kérdést az elkeseredett asszony.



– E hónap végén jár le a kilakoltatási moratórium. A tényleges kilakoltatást – a történtek ellenére – május 11-re kitolta az illetékes hivatal. A lakógyűlésen a szomszédok tudatták velem, hogy az ingatlanban 6–8-an tartózkodnak. Remélhetek egyáltalán?! – zárta szavait.