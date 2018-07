Családi napot tart Mosonmagyaróváron az Ad Flexum Caritas

Július 6-án délután 16 órától kezdődik az Ad Flexum Caritas családi napja.

Segíteni akarásuk példás – ezúttal a hospice-házat támogatjákBíznak az emberekbenA második nagyobb rendezvényünkre készülünk – mondta el Bazsó Bálint, az Ad Flexum Caritas Alapítvány egyik alapítója.– Azért hoztuk létre ezt a szervezetet, mert azt láttuk, hogy Mosonmagyaróváron és környékén elég sok olyan család, intézmény van, ahol elkelhet a segítség. Ráadásul úgy látjuk, hogy nem elegen foglalkoznak ezekkel a témákkal. Igyekeztünk újdonságokat kitalálni, hogy ne csak hagyományos módon gyűjtsünk egy-egy jó célra. Szerencsés helyzetben is vagyunk, hiszen ezen a környéken nagyon sokan vannak olyanok is, akiknek eszközük, lehetőségük is van a segítségre. Mi szeretnénk ezt a két réteget összehozni. A megalakulás után nem sokkal már sikerült eszközöket adományoznunk az idősek otthonának, ám az első gyűjtésünket a karácsonyi vásáron szerveztük. Az itt befolyt összegből az Éltes Mátyás Általános Iskola néhány diákját kirándulni vittük Bécsbe. Most pedig jön a második lépés.Július 6-án délután 16 órától kezdődik a családi napunk – tette hozzá Pauker Jakab Péter, az Ad Flexum Caritas Alapítvány másik alapítója. A klasszikus programok – arcfestés, kreatív műhely – mellett lesz koncert, fotókiállítás és árverezés, tombola, legójátékok. Nagyon sok segítséget kaptunk magánemberektől, akik ingyen is vállalják, hogy segítenek. A helyszínt (Szent István király út 85., Bahia udvara) is ilyen módon kaptuk meg. Az egyik legfontosabb, hogy az esemény becsületkasszás, a tombolán kívül semminek nem lesz konkrét ára. Mindenki maga döntheti el, mennyit ér neki az adott szolgáltatás. A befolyt összeg pedig egészében a Mosonmagyaróváron kialakított hospice-ház javára megy.Bíztunk az emberekben, de még számunkra is meglepetés volt, hogy milyen sokan jöttek eddig is segíteni – tette hozzá Bazsó Bálint. – Sokan felhívtak minket, hogy hallottak a kezdeményezésünkről és szívesen segítenének. Egyelőre nagyjából félévente sikerül valamilyen gyűjtést szerveznünk, de szeretnénk, ha ez a jövőben sűrűben is összejönne. Ötlet ugyanis sok van, kiket lehetne támogatni. Megfordult a fejünkben az is például, hogy felvesszük az önkormányzatokkal a kapcsolatot, hogy kik azok a családok, akik nem tartoznak semmilyen intézmény kötelékébe, de megérdemlik a segítséget. Hozzájuk is szeretnénk eljutni.Az alapítvány tagjai szeretnének minél több emberen segíteni.