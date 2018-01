Csak hét hektár szabad a MoWinParkban

​A közművek mellett utat és járdát is építenek a MoWinPark ezen szakaszán.

Több mint tíz éve számoltunk be arról a Kisalföldben, hogy az első vevők megjelenésével beindult Mosonmagyaróvár innovációs és kereskedelmi létesítménye, a 37 hektáros MoWinPark. Hosszas előkészítés után alakult ki ez a gazdasági, kereskedelmi és innovációs célokat szolgáló beruházás, aminek 45 százalékban az önkormányzat, 32 százalékban a Movinnov kft., 23 százalékban pedig egy befektetői csoport a tulajdonosa. Az elmúlt egy évtizedben aztán nagyrészt be is népesült. Ahogy láthatjuk, a főút melletti területek állnak még beépítetlenül.– A MoWinParkban jelenleg több mint harminc vállalkozás mintegy ezer embernek ad munkát. A még el nem kelt 7 hektár közművesítésére adtunk be korábban pályázatot és nyertünk el 280 millió forintot. A közművek mellett feltáró utakat is építünk. A területet nem egyben, hanem minden bizonnyal darabolva fogjuk értékesíteni. Erre mutatkozik igény a vállalkozások részéről – mutatott rá Pollhammer Jenő, a Movinnov kft. ügyvezetője.Korábban is volt arra példa, hogy az önkormányzat csökkentette egy területén a kialakítható telekméretet. Az ipari parkban ugyanis több cég keresett már akkor is kisebb telkeket.

– A tavaly elnyert pályázatnak köszönhetően már két út elkészült a MoWinParkban, és idén további hárommal folytatjuk a beruházást. Ezek mellett a járdákat, a közműveket és a közvilágítást is kiépítjük – tudatta az ügyvezető.– Városképi szempontból a főút mellett egy nagyobb kereskedelmi egységet képzelnénk el. Az önkormányzat mellett a terület gazdái (magántulajdonban áll) is ebben érdekeltek – vette át a szót Árvay István mosonmagyaróvári polgármester.A városvezető arról is beszélt, hogy a MoWinPark egyelőre nem bővíthető tovább. Viszont a régóta tervezett tehermentesítő út déli szakaszának megépültével további százhektárnyi iparterületet lehetne feltárni, amit jelenleg szántóföldként használnak. Erről az elképzelésről egy 7,1 milliárd forintos előterjesztést adtak le a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. A fejlesztés előkészületei folyamatban vannak, és a város kedvező döntésre vár.– Ami az ipari területeket illeti, elértük a fejlődésünk csúcsát. Most már a további bővülésnek a munkaerő jelent gátat – utalt a térséget érintő munkaerőhiányra a polgármester.