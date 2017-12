Csak a bognárkodás élteti a 88 éves Istvánt Dunakilitin

Takács István műhelyében kedvenc kéziszerszámával, a vonókéssel.

A dunakiliti Takács István nyolcvannyolc évesen is napi 8–10 órát dolgozik műhelyében. Ahogy mondta, szereti a mesterségét. Ez élteti, ebben sosem fárad el, nem úgy, mint a kerti tennivalókban.– 1946 januárjában édesapám úgy döntött, hogy a bognárszakmát tanuljam ki, mert a mezőgazdaságban nagy szükség volt a bognárokra. Én szívem szerint nem ezt választottam volna, fodrász akartam lenni – kezdte Takács István, aki a Rajka és Vidéke Ipartestületnél tevékenykedett, ám a szervezetet 1948-ban államosították.– Utána a magyaróvári tangazdaságban dolgoztam bognársegédként. Akkor a gazdaságnak csak egy traktora volt, igás kocsik elé befogott muraköziekkel szántottak. Majd a hegyeshalmi gazdaságban segédkedtem, de a bognárok vezetője is voltam – részletezte. 1950-ben besorozták, a katonaságnál zenész volt, mivel előtte is azt tanulta.– Édesapám mezőgazdasággal foglalkozott, ő nagyon beteg lett, mikor én katona voltam. Két év után leszereltem, és amikor hazajöttem, a gazdaságban kellett segítenem, így megszakadt a mesterség – tudtuk meg. Ezt követően termelőszövetkezetben dolgozott bognárként, de volt ácsmester segédje is.

– 1975 után már nem kellett bognár sehova, gépesítették a mezőgazdaságot – mondta István bácsi. 1989-ben nyugdíjazták, de annyira kevés pénzt kapott, hogy Ausztriába ment szőlőt metszeni. – A gazdának volt egy összetört hintója, azt megjavítottam – magyarázta. Ez volt az első munkája, utána viszont sok megrendelés érkezett, annyi, hogy „nem győzte". Szerszámait, mestermunkáit a dunakiliti falumúzeumban őrzik. Készített fiákereket, amiket Prágába és Nagymegyerre vittek, de szánt és hintót is rendeltek tőle Szlovákiába. 1972-ben elkészítette a helyi templom oltárát.Takács István kedvenc kéziszerszáma a vonókés, ezt látogatásunkkor megmutatta a műhelyében, ott az általa készített hintót és szánt is megcsodálhattuk. A bognártól megtudtuk, kerekeket is készít, amelyeket csillárként használnak, de régi kerti szerszámokra, gereblyére, kaszanyélre is van kereslet, ezeket főleg dísznek viszik.A dunakiliti mester a mai napig tevékenykedik otthoni műhelyében, mint mondta, nem tudja elképzelni, hogy ne dolgozna.