Charlie 70, Lovasi'18, a Halott Pénz és Ákos is fellép a Szent István napokon

Charlie 70, Lovasi’18, Halott Pénz és Ákos koncertek idén a Szigetköz legnagyobb ingyenes összművészeti fesztiválján, a Nyári Fesztivál - Szent István Napokon Mosonmagyaróváron! A kultúra, a szórakozás és a gasztronómia veszi át ismét a főszerepet augusztus 17. és 20. között a nemzetközi forgalmú Szent István király úton.



A Fesztivál utcává alakuló mosoni szakasz két színpadán egymást követik a hazai sztárvendégek. Az ünnepi hosszú hétvégén sokszínű gyermekprogramok, kiállítások, szabadtéri nagykoncertek, Mesterségek utcája várja a fesztiválozókat, és elkészül Szigetköz legnagyobb halászleve.



Már augusztus 17-én kezdődik a kilencedik Nyári Fesztivál-Szent István Napok programsorozat. Két színpadon és a Fesztivál utcán közel harminc produkció várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a gyermekprogramok a FUTURA kalanddobozával indulnak, mely a négy napban végig várja a gyerekeket, ahogy a Fehér Ló Közösségi Ház minden nap gyermekfilmekkel.



A hagyományokhoz híven kiállítással nyílik a rendezvénysorozat 17-én 18 órakor a Flesch Központban: Bari Janó és Gaudi Márton Úton – PoDrom címmel. A Fehér Ló Közösségi Ház Pincéjében este 8 órakor a Miskolci Csodamalom Bábszínház és Fabók Mancsi Bábszínháza közös produkciójával, Kapós Böske-Magyar népi pajzánságok címmel, szórakoztatják a felnőtteket. A Nagyszínpadon pedig Charlie 70 nagykoncerttel kezdődik a négynapos fesztivál.



Augusztus 18-án 16.30-kor a Mofém Fúvószenekar koncertje nyitja a programokat, 18 órakor nyílik Sóvágó Sándor kiállítása a Fehér Ló Közösségi Házban, a színpadon pedig Gájer Bálint koncertje. 21 órától a Nagyszínpadon Lovasi’18 nagykoncert vár mindenkit. A napot a Latin Combo Cubano koncert és utcabál zárja.



Augusztus 19-én és 20-án reggeltől estig a gyerekeké a FUTURA teljes környéke óriás fajátékokkal, Csemetekerttel és bábszínházi előadásokkal, játszóházakkal. Augusztus 19-én délután fellép Horváth Mónika és Pásztor Ádám, az Iszkiri Gyerekzenekar, a Kühne Koncert Fúvószenekar, a Bagossy Brothers Company, majd a Nagyszínpadon 21 órától Halott Pénz koncert lesz, az estet pedig Brains koncert zárja.



Augusztus 20-án, Államalapító Szent István királyunk tiszteletére délelőtt szentmisével és kenyérszenteléssel kezdődik az ünnepi program a mosoni Nepomuki Szent János Plébániatemplomban, majd ezután a Szent István szobornál lesz a koszorúzás és a városi ünnepség, érkezik a Szent Korona másolata, mely 9:45-12:00 óráig meg is tekinthető a Plébániatemplomban. A gyerekeknek és családoknak szóló programok sora augusztus 20-án tovább bővül, egész napos Mesterségek utcája programmal.



Az ünnepen elkészül Szigetköz legnagyobb halászleve, melyhez a jó muzsikát Domonkosné Ábrahám Szilvia és Nyerges József Greznár Zoltán Cigányzenekarával szolgáltatják. Délután a gyerekek örömére Új Bojtorján koncert és gyermekelőadások is lesznek. A nap folyamán fellép a Moson Big Band és Majsai Gábor, a Budapest Jazz Orchestra és Tóth Vera, 21 órától a Nagyszínpadon Ákos koncert. Az ünnepi négy napot a Tűzijáték zárja.



A Nyári Fesztivál-Szent István Napok Mosonmagyaróvár és a Szigetköz legnagyobb kulturális, szórakoztató és turisztikai attrakciója évről-évre, amely tízezreket vonz a városból, a környékbeli településekről, az ország több pontjáról és büszkén mondhatjuk, hogy határainkon túlról is. Az idei összművészeti fesztivál is ingyenes, ahogy az elmúlt nyolc évben.