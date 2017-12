Búvárkarácsony: pezsgőbontás a víz alatt Hegyeshalomban - fotók

Tizenkilencedszer állított karácsonyfát a víz alatt a napokban a Győri Búvár Sportegyesület. Ezt a hagyományt éves programjába az egyesület országosan másodikként emelte be, amelyet azóta sok más búvárcsoport átvett.– A víz hőmérséklete 4 fokos volt és ez volt a 19. karácsonyfa-állítás víz alatt Hegyeshalomban az egyesület részéről. A szaloncukrokat kavicsok helyettesítették a víz alatt! Mintegy negyvenen gyűltünk össze és még budapesti búvárok is érkeztek hozzánk a jeles eseményre.– A szokásos virsli mellé citromos tea és naranccsal ízesített forralt bor is került az asztalra. Az idei karácsonyfát is a víz alatt található két stég egyikére rögzítettük, amelyen már több év feldíszített fái sorakoznak egymás mellett.– A látótávolság két-három méteres volt, amely nem mondható igazán jónak az amúgy ivóvíz-minőségű és -tisztaságú bányatóhoz képest. Ez a mostanában leesett sok esőnek és a nagy szélnek tudható be – számolt be a különleges eseményről Csókás Péter, a Győri Búvár Sportegyesület elnöke.A szakember elmondta, a hideg vizes merülés extrémnek minősül és nagyobb odafigyelést igényel a búvárok részéről. Az ilyenkor használatos „száraz" búvárruha lehetővé teszi azt, hogy a „békaember" egész testfelülete ne érintkezzen a hideg vízzel, ezért ez a felszerelés sokkal komfortosabb a téli merülésekhez. A víz alatt két okból fázhat a búvár. Az egyik, hogy hideg víz veszi körül, a másik, hogy túl hosszú ideig tartózkodik ott.A következő hasonlóan érdekes esemény az egyesület szervezésében a búvárszilveszter lesz, ahol pezsgőbontással is készülnek a víz alatt.