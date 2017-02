Bozótvágóval hadonászott egy férfi Rajkán - Fotókon, ahogy a TEK és a rendőrség elfogta

„A kazánokat karbantartani hívtak ki bennünket Rajkára. Épp kiszálltunk az autóból, amikor egy bozótvágó késsel felénk rohanó férfira lettünk figyelmesek. Azt kiáltotta: Allah akbar" – meséli egy győri cég munkatársa, Éva, aki három kollégájával érkezett a főként szlovákok lakta rajkai társasházakhoz. A fiatal nő egyik munkatársa az autót próbálta megmenteni a számukra ismeretlen támadótól, aki mindkét ablakot beütötte.– Rosszkor voltunk rossz helyen. Még időben sikerült elfutnunk, szerencsére nagyobb baj nem történt a lelki megrázkódtatáson túl. Az autón keletkezett kár több százezer forint – fűzte hozzá név nélkül a cégvezető.Az esethez riasztották a rendőrség mellett a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársait is, akiknek sikerült végül elfogniuk a férfit. Ottjártunkkor éppen elvezették őt, de az új társasházak körül mindenhol az akció nyomai látszottak.A rendőrségi tájékoztatás szerint a szlovák állampolgárságú, magyarul nem beszélő elkövető egy mintegy negyven centiméteres bozótvágó késsel támadt a helyszínre érkező karbantartó cég munkatársaira. Beütötte az autójuk mindkét ablakát, majd menekülőre fogta, ismeretlen helyre távozott. A körülményekre és a felmerült információkra tekintettel a megyei rendőr-főkapitányság a TEK segítségét kérte az elkövető elfogásához. A rendőrség az adatgyűjtés során azonosította az elkövetőt és elfogta a 26 éves rajkai férfit. A mosonmagyaróvári rendőrkapitányságon K. R. 26 éves szlovák állampolgár ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak.A rendőrség ugyanakkor nem erősítette meg és a jegyzőkönyvbe sem került be, hogy elhangzott volna az Allah akbar felkiáltás. Nem merült fel annak gyanúja, hogy terrorista cselekmény történt volna.A szomszédokat is megrémítette az eset. Egy kisgyermekét sétáltató édesanya annyit mondott el a Kisalföldnek, hogy arra ébredtek, hogy rendőrségi akció zajlik a házuk előtt. Erről felvételeket is készített – és ezeket rendelkezésünkre bocsátotta. A férfit csak látásból ismerte és csak annyit tudott, hogy a szemközti házban lakik. „Jó, hogy időben sikerült megoldani a problémát, nem szeretnénk több ilyen esetet" – mondta búcsúzóul.

