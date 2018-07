Bicikliút-teszt: két keréken Mosonmagyaróvártól Fertődig - Éles a váltás a magyar és az osztrák körülmények között

A pomogyi gazdák otthagyták maguk után a sarat.

Ez még a magyar oldal. Ausztriában azért ilyen hibákat nem lehet látni.

A világhálón a kerékpáros kirándulási ajánlatok között megtaláljuk a Mosonmagyar-óvár–Fertőd túrát. A javaslat szerint akár egy nap alatt is teljesíthető a távolság. A Kisalföld végigjárta a javasolt szakaszt és elsősorban az infrastrukturális feltételekre voltunk kíváncsiak. Azaz a kerékpárutak állapotát figyeltük.Mosonmagyaróvárról két úton lehet elérni Jánossomorját, biciklivel elsősorban a Mosonszolnok–Albertkázmérpuszta–Várbalog útvonal a javasolt. A 86-os főút kerékpárút híján nem alkalmas biciklizésre a hatalmas forgalom miatt.Jánossomorjáról aztán kiváló közút vezet a határig, ami napközben nem is annyira forgalmas. Az első település Mosontarcsa (Andau). A falun keresztül vezet az út, két éles kanyarral jutunk Mosontétény (Tadten) irányába. Igen jó kerékpárút vezet be a községbe, belterületen azonban szaggatott vonal jelzi a kerékpárossávot az út mindkét oldalán. Elég keskeny teret ad egyébként a bicikliseknek. Mosontétény után ismét kényelmes szakasz következik, ám Valla (Vallern) előtt elfogy a kerékpárút. Valla és Pomogy (Pamhagen) között a derék szőlősgazdákra lehet panaszuk a bicajosoknak. A burkolatot ugyanis nem takarították le, így hosszú ideig sárfelhordás akadályozza, vagyis nehezíti a haladást.A hansági kerékpárút Pomogynál csatlakozik a Fertő tavat megkerülőhöz. Onnan már pár perc alatt az osztrák–magyar határon vagyunk. Ezen a szakaszon már turistákat is látni. Jánossomorjától Pomogyig ugyanis egyetleneggyel sem találkoztunk. Pomogytól Fer- tődig azért észrevehető, hogy hazai utakon járunk. Ezt mondja Martincsevics György is, aki Nyárligeten dolgozik és gyakran ül kerékpárra.

A Fertő tavi kerékpárút egy részét felújították Balf felé, ott tökéletes a burkolat. A határtól Fertődig azonban rossz állapotban van. A közepén kinőtt a fű, a gaz, sok helyen hullámos. Komoly gondok vannak ott, ahol a mezőgazdasági gépek keresztezik és a bicikliúton keresztül közelítik meg a földeket. A turisták is panaszkodnak egyébként, hogy rázza a kezüket, feneküket, vagyis kényelmetlen kerekezni rajta. Néhol az út menti bokrok ágai is behajlanak. Ha szemből is van forgalom, jobb, ha megállunk, és előzni sem lehet ezeken a szakaszokon. Az osztrák oldalon jó minőségű a burkolat, bár ott meg kavicsos rész is van. Szerintem csak annyi a különbség, a másik oldalon hamar beavatkoznak, ha bajt észlelnek. Azaz a karbantartásra jobban odafigyelnek, mint nálunk. Ennyi az egész"

Az osztrák oldalon karbantartják a kerékpárutat.

– osztotta meg tapasztalatait a Kisalfölddel Martincsevics György.Véleményét megerősítették budapesti bringások is. Tóth László és Skultéty Zsolt először tekertek a Fertő tó körül.

Éles a váltás a magyar és az osztrák kerékpárutak között. Erre egyébként már az előttünk járók is felhívták a

figyelmünket. Az országban sokfelé járunk túrázni és kedvező változásokat látunk szerencsére. Budapesten például nagyon jók a feltételek, de más tájakon is egyre jobbak. A fertői kerékpárút forgalmas, népszerű, sokan használják, tehát a kirakatban van. Ehhez képest nem fordítanak rá annyit, mint amennyi szükséges lenne"

– fejtették ki a budapesti kerekesek.