Beszáll a város az iskolafelújításba Jánossomorján

Már javában tart a jánossomorjai épület szigetelése.

Több terem teljes aljzat- és nyílászárócserén esik át.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Győri Tankerület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében pályázott a jánossomorjai Klafszky-tagiskola felújítására. Mára kiderült, hogy az önkormányzat is beszáll az intézmény korszerűsítésébe mintegy 24,5 millió forinttal.A projektben az önkormányzat eddig is közreműködött – mondta el Bella Zsolt alpolgármester. – Az iskola melegítőkonyhájának két és fél milliós technikai felújítását már a város finanszírozza. Ám a teljes felújítási tervben szerepeltek olyan opcionális lehetőségek, amelyek pénzhiány miatt kimaradtak volna. Ezért döntött úgy a képviselő-testület rendkívüli ülésén, hogy a tankerülettel együttműködve beszáll az iskola felújításának költségeibe.A jánossomorjaiak már rég várták a júliusban megkezdődött felújítást. Ezt több mint 104 millió forintos, európai uniós pályázatból fizeti a Győri Tankerület. Emellé jön még az önkormányzat által most vállalt negyedszáz millió. A beruházás során főként az épület biztonsági és komfortfokozatát növelik. Szigetelnek, villanyt szerelnek, felújítják a termeket, folyosókat, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokra lehetőséget nyújtó helyiségeket, illetve csoportszobát alakítanak ki.Nagyon fontos számunkra, hogy az iskola minél teljesebben újuljon meg – tette hozzá Bella Zsolt. – A képviselő-testület ezért is állt az ügy mellé még akkor is, ha nagy összegről van szó. A konyha és étkező a továbbiakban is a városé marad. Ennek felújítására most 14 milliót szavazott meg a testület. Három teremhez nem nyúltak volna hozzá. Ezt most mégis megteszik. Erre az önkormányzat 8 millió forintot ad. Ez összesen 22 milliós épület-, valamint 2,5 milliós technikai beruházás lesz a városi kasszából.Jelenleg az épületek víz elleni szigetelése zajlik, fejlesztőtermeket hoznak létre, a tanári szoba más helyre kerül, a helyén két öltözőt alakítanak ki. Több terem teljes aljzat- és nyílászárócserén esik át.Mint megtudtuk, a munkálatokat igyekeznek minél gyorsabban elvégezni, hiszen szeretnék, ha a munka a tanévkezdést és az oktatást nem befolyásolná nagyban. Ennek végeztével nemcsak a teremhiány szűnik meg, hanem egy korszerű, egészségesebb környezet is várja a diákokat.