Bemutató Mosonmagyaróváron - Egyre csak elbeszélünk egymás mellett

Vidám hangulatban készülnek az Adáshibára a szereplők és a rendező.

Néhány hónapja már megkezdődtek, s a premier előtt intenzívebbé váltak a próbák. November 10-én, szombaton este 6 órától mutatja be a Theatrum ad Flexum Szakonyi Károly Adáshiba című kétfelvonásos vígjátékát. Csiky Gergely A nagymama című darabja után ennek a produkciónak a rendezését is Zemplenszkyné Rujder Éva vállalta.– Mintegy negyven éve láttam egyszer az Adáshiba című előadást, melyet Szakonyi Károly 1970-ben írt ugyan, de ma sem lehetne ennél aktuálisabb. Történnek események körülöttünk, de mindenki mással van elfoglalva – mesélte a rendező. Arról is beszámolt, hogy megkeresték az írót, aki lemondott a jogdíjról. Annyit kért, hogy a szövegen ne változtassanak és értesítsék a próbafolyamatról.– Nekem ez a hattyúdalom, mondtam is a többieknek... Ugyanakkor nagyon élvezzük az olvasópróbákat, remekül szórakozunk. A szöveg roppant humoros, ám nehezen tanulható, hiszen érdekes dialógus folyik a színpadon: a televízió adáshibája idején beszélgetnek, pontosabban elbeszélnek egymás mellett a szereplők. Olyannyira nem figyelnek egymásra, hogy azt sem veszik észre, ha csoda történik – avat be a részletekbe a rendező.Zemplenszkyné Rujder Éva arra is kitért, hogy a szereplőválogatás is kihívást jelentett, hiszen különféle korosztályok képviseltetik magukat a vígjátékban. Különlegesség, hogy anya és fia, Gerstweiler-Weisz Judit és Szabó Bence is együtt játszhat, Saci és Imrus bőrébe bújva.– Nagy élmény Bencével együtt játszani, s remélem, még lesz erre alkalmunk a jövőben többször is. Büszke vagyok rá, és borzasztóan örülök, hogy a családban van még valaki, aki érzi, tudja, mit jelent a színpad, a közönség. Óriási kihívás ez a darab. Nagyon nehéz a szövegtanulás. Egyrészt, mert kevés időnk van rá, heti egy, legfeljebb két próba. Másrészt, mert egyszerűen semmi összefüggés nincs az egymást követő mondatok között. Egymás mellett beszélnek, meg sem hallják egymást. Így nem reagálnak a másik mondataira, hanem percekkel később válaszolnak a feltett kérdésre – meséli Gerstweiler-Weisz Judit, aki szerint külön nehezítette a dolgukat, hogy ők ez idő alatt családi házba költöztek. Mert a munka, tanulás után a ház rendbetétele is fontos volt. „Téglarakodás közben már mondtuk egymás szövegét. Előfordult, hogy Bence olvasta a szövegkönyvet, én igyekeztem a sajátomat bemondani. Neki nem kellett segítség, neki könnyebben ment a tanulás..."A napokban ellátogattunk egy próbára, mely vidám hangulatban telt. Komka Tamás és Bojér Béla, a Szűcsöt és Döncit alakító színészek is hasonló élményekről számoltak be a produkcióval kapcsolatosan. Az Adáshiba arra vezeti rá a nézőt, hogy vegyük észre és szeressük egymást. Ha ezt sikerül kiváltani néhányukban, akkor az már egy siker.A november 10-i premier után másnap délután 5 órától tekinthető meg a vígjáték.A rendező hozzátette: Jánossomorjára szintén szeretnék elvinni a produkciót, februárban majd bérletes előadásként is látható lesz. Ha a közönség szeretni fogja, akár ennél többször is színpadra viszik majd.