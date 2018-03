Bálint útja - 4000 km bringázás a mosonmagyaróvári hospice-házért Ázsiában

Játék nehézsorsú magyar gyerekkel Erdélyben.

Preier Bálintnak nem ez lesz az első jelentős túrája. Korábban végigment Európa talán leghíresebb zarándokútján, a Szent Jakab úton (El Camino), önkéntesként segített Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonában Gyergyószentmiklóson. Erdélybe azóta többször visszatért, Tusnádfürdőhöz közeli nyomortanyákra kisteherautónyi ruhát, élelmiszert vittek ismerősökkel. "Ennél lényegesebb, hogy az ottani mélyszegény magyarok kaptak pár jó szót. Úgy érezték, emberszámba veszik őket" - hallottuk.Bálint két éve három hónapot barangolt Nepálban és Indiában. "Eredetileg úgy volt, hogy két évig kinn leszek. Végül három hónap alatt megleltem, amit kerestem. Nehéz erről beszélni, sokszor a barátaim sem értik, mi hajt. Különösebb szervezés nélkül utazom, hagyom magam meglepni" - mondta a mosonmagyaróvári fiatalember, aki éveken át dolgozott a vendéglátásban. Jelenleg teniszoktatóként keresi a kenyerét.

Preier Bálint két hétig vállalt önkéntes munkát egy nepáli árvaházban pár éve. Egy amerikai utazóval kifestették ekkor az egyik emeletet.

Nepálban és Indiában hozzá hasonló gondolkodású amerikai utazóval találkozott, együtt vállaltak önkéntes munkát nepáli árvaházban. "Katmandúban vásároltunk rizst a gyerekeknek és festéket, mellyel kifestettük az egyik emeletet. Ezzel viszonoztuk a két hét szállást" - emlékezett Bálint. Ezen az úton is akart bringázni, de Kalkuttában nem talált olyan kerékpárt, amivel elindult volna az Indiai-óceánhoz. "2000 km várt rám. Nem akartam kockáztatni, felelőtlenség lett volna rossz bringával útnak indulni". Ehelyett ellátogatott egy híres indiai guru meditációs központjába, ashramjába. "Ez óriási élmény volt. India parti félszigete, Goa viszont csalódást okozott".

"Március 5-én indulok Bangkokba. A metropoliszban veszek bringát, aztán irány Thaiföld, Laosz, Vietnam és Kambodzsa. A nagyobb városokat hanyagolom. Olyan települések között tekerek majd, amelyeket elkerülnek a turisták". Bálint 90 napot szán a túrára, az útjárólír. A költségvetése 400 ezer forint. Ebből 120 ezer a repülőjegyekre, 70 ezer a kerékpárra és felszerelésre megy el. "Egy napra 2500-3000 forint fog jutni. Ebből kell gazdálkodnom, éjszakára szeretnék bekéredzkedni templomok udvarára. Köszönöm édesanyámnak, hogy segíti a terveimet, bármennyire is hajmeresztőek ezek néha számára" - búcsúzott az utazó. Kalandra fel, jó utat Bálint!(A nagy utazást nyomon követhetik a Facebookon, az oldal címe:.)

Jótékony cél az emberi méltóság megőrzéséért



A jelenleg épülő, várhatóan ősszel megnyíló mosonmagyaróvári hospice-házért is utazni fog Preier Bálint. "Nagyon szép és fontos ügynek tartom, amiért dr. Bodnár Mária főorvos asszony és munkatársai évek óta küzdenek, a halál előtti utolsó életszakasz emberi méltóságának megőrzéséért" - hallottuk a fiatalembertől.



"Bevallom, az utóbbi időben kicsit hitemet vesztettem a fiatalokban. Ekkor hívott fel Bálint. Kért egy személyes találkozót, majd leültünk beszélgetni. Megindított, ahogy az emberi sorsokról beszélt. Látszott, hogy foglalkoztatja mások élete, története" - mondta Dr. Bodnár Mária főorvos, aki - asszisztens kollégáival - évek óta látogatja otthonukban a végstádiumú daganatos betegeket Mosonmagyaróváron és Jánossomorján.



Bálint jótékony célja mellé állt a Lipóti Pékség. Több megyei pékségbe helyeznek ki hamarosan dobozt. Az itt összegyűlt forintokat a mosonmagyaróvári "Hospice - Segítő Kéz Alapítvány" számlájára utalják. Aki értékesnek tartja a hospice-ház ügyét és Preier Bálint utazását, erre a számlaszámra utalhat jelképes összeget is: 10918001-00000087-93470008. Kérjük, az utalás tárgyába írják be: "két keréken".