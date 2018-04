Bálint 1700 km-t tekert a mosonmagyaróvári hospice-házért - fotók

Lájkokból nem lesz fájdalomcsillapító



Preier Bálint bánata, hogy ugyan több százan követik a Facebookon naponta, a mosonmagyaróvári hospice-ház ügyét kevesen támogatták anyagilag. "Lájkokból nem lesz fájdalomcsillapító a házban" - jegyezte meg. Pedig a több ezer km-es ázsiai tekerésnek ez a jótékonysági célja, amely mellé állt a Lipóti Pékség is.



Aki értékesnek tartja a hospice-ház ügyét és Preier Bálint utazását, erre a számlaszámra utalhat jelképes összeget is: 10918001-00000087-93470008. Minden befolyt forintot a hospice-ház kapja. Kérjük, az utalás tárgyába írják be: "két keréken".

Tél végénPreier Bálintról, aki 4000 km-t szeretne bringázni a mosonmagyaróvári hospice-házért Ázsiában. Amikor ezeket a sorokat olvassák, a Lajta-parti fiatalember túl van 1700 km-en Thaiföldön és Laoszban. Bálintot egy laoszi benzinkúton értük utol, közelít a vietnámi határhoz. Nincs is más választása: a vízuma április 20-ig érvényes Laoszban."Ahogy telnek a hetek, egyre figyelnem kell a határidőket. Amint átkerekezem Vietnámba, a túra neheze következik. 500 km-en át hegyes-dombos vidéken fogok haladni, ameddig el nem érem Kambodzsát" - kezdte Bálint. A mosonmagyaróvári fiatalembernek van tapasztalata a több hónapos túrákban, mégis a mostani út jelenti számára a legkeményebb kihívást."Eddig egyszer kértem segítséget egy laoszi kórházban. Kimerültem, görcsoldó injekciót és gyógyszereket kaptam. Nem az emelkedőkkel és a meleggel van gondom. Úgy érzem, az ételekben kevesebb a tápérték, mint otthon. Vegetáriánus vagyok két éve, Ázsiában is húst hússal esznek a helyiek. Nem könnyű a változatos étrendet biztosítani" - folytatta Bálint.A mosonmagyaróvári fiatalember egy laoszi étteremmel járta meg különösen, másfél napig rosszul volt az ételtől. "Megtanultam, hogy 37 fokban nehéz egyik pillanatról a másikra erőre kapni. Tudatosan figyelek az étkezésekre. Naponta ötször eszem, a folyamatos kalóriapótlást tartom" - hallottuk.Bálintot kárpótolják az élmények, jó emberekkel találkozik és rengetegen szurkolnak neki itthon. "Az első holtpont másfél hét tekerés után jött. Annyian nézik az írásaimat a Facebookon, annyi biztatást kapok Magyarországról, hogy megfogadtam: végigmegyek az úton. Mindennap gyűjtök olyan emlékeket, amelyekre örömmel emlékezem majd. A helyiek fantasztikus emberek, szívesen látják az idegeneket. Angolul kevesen tudnak közülük, mégis gesztikulálva, mosolyogva ajánlják fel a segítségüket. A napokban így vett fel egy traktoros a meredek hágón" - mondta a mosonmagyaróvári utazó.Bálint sokat száll meg templomokban, vendéglátói háromból kétszer meghívják reggelizni. Az út büdzséjével nincs gond. Egy napra 2500-3000 forint jut. Ezt az összeget mostanáig sikerült tartani.Bálint beszámolóit a legnépszerűbb közösségi oldalon "" címmel találják. Az oldalt 2000 ember követi, ami nem a véletlen számlájára írható: hangulatos tudósításait sok fotóval, videóval színesíti. A győri szerkesztőségünkben több kolléga megjegyezte: szívesen olvassa Bálint remek írásait. "Köszönöm a visszajelzéseket, üzenetekben is bátorítanak. Az írásokat telefonon pötyögöm esténként. Amikor emberi történetem van, legyek bármennyire fáradt, igyekszem frissen megosztani a világhálón" - búcsúzott Bálintot, majd célba vette Vietnámot két keréken.