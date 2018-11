Az üknagyi büszkesége Lara

Lara keresztelőjén a nagy család.

A Kisalföld október 10-i számában (Ötgenerációs a Harsányi família) jelent meg írásunk egy kónyi családról, ahol öt generáció él boldogan. A cikk nyomán kereste meg szerkesztőségünket egy bezenyei anyuka, ahol igaz, a család nem egy településen lakik, de szintén ötgenerációs.– A most már három hónapos Lara megszületése után már mi is elmondhatjuk magunkról, hogy ötgenerációs család vagyunk – kezdte a beszélgetést Novák-Fabsich Kitti, Lara anyukája.– Szerencsések vagyunk, hiszen az üknagymama, Imre Irén is megérte ezt a boldog pillanatot. Igaz, az első személyes találkozás még hátravan, mivel a 90 éves üki, ahogy mi hívjuk, Győrújbaráton egy idősotthonban lakik már. Eddig viszont még ekkora útra nem vállalkoztunk az újszülöttel.Mint Kitti mondja, szerencsére korához képest jó egészségügyi állapotban van Irén néni, így idén biztosan találkozhatnak és elkészülhet az első közös fotó is vele.– Először szinte fel sem fogta, hogy már üknagyinak mondhatja magát – mondta el Kitti. – Aztán küldtem neki egy levelet Lara fotójával, amiben megírtam neki a nagy eseményt. Ezt követően fogta fel teljesen, azóta pedig mindenkinek büszkén mutogatja a fotót és a levelet az ükunokájáról. Nagyon szerencsésnek érzem magunkat, hiszen kevesen mondhatják el, hogy még az üknagyszülők is láthatják a legkisebb utódot.Persze a család többi tagja is nagyon boldog. A dédik, Fabsich Pál, Radich István és Radichné Hécz Mária Magdolna, valamint a nagymamák, Radich Éva és Rechniter Ágnes is megérhették Lara megérkezését.– Ahogy az ilyenkor lenni szokott, azonnal Lara lett a család szeme fénye – tette hozzá Kitti. – Apukájával igazán nagy közöttük a szerelem.Információink szerint Bezenyén egyébként még több család is olyan szerencsés, hogy öt generáció él boldogan.