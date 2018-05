Az év tanára Angyal Adrienn hédervári pedagógus

A díjazottak személyére pedagógusszervezetek és diákok egyaránt tehettek javaslatot. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Középsuli.hu szakmai együttműködésének eredményeképpen idén is szerepeltek a jelöltek és a díjazottak között külhoni magyar tanárok - számolt be vasárnap a Blikk A jelöltek közül egyetemi oktatókból álló szakmai zsűri választotta ki azokat, akikre szavazni lehetett közösségi médiában. A díjat és a vele járó jutalmat végül Kiss Beáta felvidéki, Deák Magdolna erdélyi, Kende Sára budapesti ésvehette átHa nincs iskola, "szétszéled a nyáj", ha nincsenek lelkes pedagógusok, nincs magyar jövő - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős ügyvezető helyettes államtitkára Budapesten szombaton, a kozepsuli.hu oldal szerkesztőségének Óvodától diplomáig magyarul - Év tanára díjátadó rendezvényén - közölte az MTI.A rendezvényen a középiskolai földrajzverseny legjobbjait, valamint a retorikaverseny győztesét is díjazták. A legkiválóbb földrajzos egy tanéven át havi ösztöndíjat kap.Szilágyi Péter köszöntőjében kiemelte: azon dolgoznak, hogy minden magyar iskolát megtartsanak, legyen az Somorján, Técsőn, Marosvásárhelyen, vagy éppen a diaszpórában.A kormány arra törekszik, hogy minden magyar pedagógus, bárhol is éljen a világban, tudja és érezze: megbecsült tagja a jövő nemzedékért küzdők társaságának - fogalmazott a helyettes államtitkár. Kijelentette, hogy ma is a tanárok a legfontosabb stratégiai partnereik az életerős magyar közösségek megteremtésért és megtartásáért folytatott harcban.Úgy fogalmazott, hogy a szombati nap hálaadás az oktatók áldozatos munkájáért, amelyet a mindennapokban sokszor köszönet nélkül végeznek. A legnagyobb díj azonban nem a kitüntetés, hanem azoknak a diákoknak, sikeres felnőtté vált egykori növendékeknek a sora, akik útravalót kaphattak hivatástudatukból, őszinte emberi kiállásukból - hangoztatta.Idézett egy nemrégiben készült kutatást, amelyből kiderült, hogy a magyar fiatalok nagy meglepetésre nem a hírességek közül választanak példaképet, hanem az életükben meghatározó szerepet játszó emberek inspirálják őket, például a szüleik és a tanáraik.Kiss Róbert Richárd Prima Primissima Díjas újságíró arról beszélt, hogy a retorika nem csupán a szónoki, közéleti beszédet jelenti, hanem a mindennapok valóságát. Az érvelés rendkívül fontos - fűzte hozzá.Tóth Melitta, a kozepsuli.hu szerkesztője úgy vélekedett, hogy a tanári pálya az egyik legnagyobb elismerést érdemlő hivatás.A kiváló pedagógus elég bátor ahhoz, hogy a világgal együtt változzon, közben azonban hű marad az elveihez. Az oktatásban hasznosítja az innovációkat. Örül, ha kérdezik, mindig válaszol, de sohasem felesel, összességében gondolkodni tanít - sorolta Tóth Melitta.Az Év tanára 2018 címet két anyaországi és két külhoni magyar pedagógus kapta meg. Az eseményhez kiadott sajtóanyagban azt írták, hogy a díjazottak személyére pedagógusszervezetek és diákközösségek egyaránt tehettek javaslatot. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és "a piacvezető tiniportál", a kozepsuli.hu szakmai együttműködésének eredményeképpen az idén is szerepeltek külhoni magyar tanárok a jelöltek és a díjazottak között.A jelöltek közül egyetemi oktatókból álló szakmai zsűri választotta ki azokat, akikre szavazni lehetett a közösségi médiában.A díjat és az azzal járó jutalmatDeák Magdolna, a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző magyar nyelvet és irodalmat, pedagógiai kommunikációt, valamint módszertant oktató tanára; Kende Sára, a budapesti Pais Dezső Általános Iskola magyar nyelvet és irodalmat oktató pedagógusa; továbbá Kiss Beáta, a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium magyar nyelvet és irodalmat, valamint művészettörténetet oktató igazgatónője vehette át.