Az év fája - Szavazzunk sokan a kimlei hársra!

126 éves az öreg kimlei hársfa, mely a megyében egyedüli pályázó ˝Az év fája˝ címre.

Október 8-ig lehet szavazni az év fájára, amelyet ebben az évben tizenkét döntős közül választhatnak ki online a szavazók. „Az év fája" versenybe idén 35 jelölés érkezett, amelyekből tucatnyit juttatott a döntőbe az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije. Az év fáját online szavazással választhatják ki az evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon.Azok a fák, amelyeknek életük vagy természetes környezetük, élőhelyük veszélyben van, a zsűri döntése alapján elnyerhetik a „Hős fa" címet, valamint különdíjat kap az Országos Erdészeti Egyesület által választott jelölt is. A végeredményt november elején teszik közzé. A kilencedik alkalommal megszervezett versengés célja a fák és a közösségek közötti kapcsolat erősítése. A magyar verseny győztese részt vesz a jövő évi európai vetélkedőben is.– „Az év fája" versenyre jelöltük a horvátkimlei temetőbe vezető gesztenyefasorunkat és a magyarkimlei öreg hársunkat. Meglepetésünkre megyénkből egyedüliként az utóbbi került be – tudtuk meg Eller Gizella kimlei polgármestertől.Az öreg hársfa a Szentháromság-szobor mellett áll a falu egyik szimbólumaként. A szobrot Króneisz Ferenc állíttatta 1892-ben, mellé ugyanabban az évben a testvére, Króneisz Erzsébet három hársfát ültetett, jelképezve a Szentháromságot. Ezek közül mára csak egy maradt, mely 15 méteres magasságával, 50 méter kerületű koronájával impozáns látványt nyújt minden évszakban. Közelében két fiatal hársfa cseperedik, ezek a nagy fa csemetéi, sarjai, melyeket a közelben élő Krankovits Antal nagy gonddal ápolgat.A szobor környéke szakrális hellyé vált. Napjainkban is az adventi gyertyagyújtások egyik helyszíne, ilyenkor a fényfüzérek és a fehér zúzmara teszi varázslatossá a fa csupasz ágait. Szépen parkosított környéke év közben a nagyobb rendezvények, fesztiválok, gyermekprogramok, valamint továbbra is a vallási szertartások méltó helye. Impozáns látványa minden évszakban elragadó. A falu központjában állva 126 éve nyújt az itt élő nemzedékek számára árnyat, felüdülést, harmóniát.