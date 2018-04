Az eltűnt mosonmagyaróvári férfi felesége: ˝Kérem, aki tud valamit, ne maradjon csendben˝

Zoltán egy Volkswagen T5-ös Transporterrel indult útnak. Kérik, aki látott vagy tud valamit, jelentkezzen.

, a Mácsik család élete mindenestül felfordult. A közösen elköltött reggeli és kávé, a meghitt esti beszélgetések az udvaron mind-mind visszavágyott emlékek. Ám ezeknél is jobban vágyják Zoltán hazatérését. A szeretett családfőt, aki figyelmes, érzelmes édesapa és férj. Zoltán felesége, Márti beszélt a Kisalföldnek férje eltűnésének körülményeiről, kéri, aki bármit látott, ne tartsa magában.– Zoli március harmincegyedikén, a húsvét előtti szombaton tűnt el. Egy győri férfi, akivel a férjem munkakapcsolatban állt , előző nap hívta a találkozás helyével kapcsolatban. Azzal az indokkal, hogy az elvégzett munkájának ellenértékét akarja kifizetni, és a megbeszélt helyszínről mennek el együtt arra a helyre, ahol egy villanymotor bekötésében kérték volna a segítségét. Most már tudjuk, ez volt a csali – mondta könnyeivel küszködve Zoltán felesége.– Hogy azután mi történt, azóta is homály fedi. Annyi biztos, hogy Zoli a kamerafelvételek alapján ott volt a Győr és Abda közötti benzinkúton, és az is, hogy ezután követett egy ezüstszínű autót. Több mint két hét telt el a férjem eltűnése óta, de eddig még nincs információnk arról, hogy Zoli holttestét megtalálták volna. Ezért él bennünk a remény, hogy még életben van. Minden tiszteletem és köszönetem a rendőrség, a nyomozók munkájáért. Tudom, hogy mindent megtesznek azért, hogy megtalálják Zolit és kiderítsék az igazságot. Mindannyiunknak ez az egyetlen reménye maradt, bízunk benne, hogy be is fog következni – hangzottak Márti bizakodó szavai.– Ezért szeretném megkérni az olvasókat, ha március 31-én és az azt követő időszakban bárki látta Zolit vagy IXM-144 forgalmi rendszámú törtfehér színű Volkswagen T5-ös Transporterét Abda és Győr között vagy vonzáskörzetében, avagy rendelkezik kamerafelvétellel ezen időszakról, vagy látott bármit, ami segíthet, akkor kérjük, jelezze a rendőrségnek. Kérem azokat, akik esetleg tudnak valamit Zoli eltűnésével kapcsolatban, de eddig hallgattak, akkor ezt gondolják át és ne maradjanak csendben – kérte Mácsik Zoltánné.Hozzáfűzte, a családapák, szerető férjek, testvérek képzeljék bele magukat ebbe a helyzetbe, vajon mit érezne az ő családjuk... Hiszen Zoli is egy szerető családapa, férj, testvér, sógor, keresztapa, barát, munkatárs.