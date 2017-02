Az egészség és közbiztonság házát építik meg

Kiss Vince polgármester Horváth Ádám településmérnökkel konzultál az egészségház tervéről.

A napokban fogadta el Rajka képviselő-testülete a falu idei költségvetését. A község idén közel 800 millió forintból gazdálkodik, melyből a legnagyobb összeget egy egészségház létrehozása teszi ki az intézmények működtetése mellett. Kiss Vince polgármester tájékoztatása szerint az ülésen döntöttek az épület kivitelezésére kiírt közbeszerzésről is.– Négy ajánlat érkezett, és ebből a legkedvezőbbet választottuk ki. 355 millió forintból épül meg a ház, melyet részben önerőből, részben az el nem adósodott települések pályázatán szerzett pénzből finanszírozunk. Ám kellett még a kormány engedélyével felvett hitel is, melyet három év alatt fizetünk majd vissza – vázolta az anyagiakat a településvezető.

Mint elmondta, a jelenlegi orvosi rendelő műszakilag és funkcionálisan sem megfelelő. Korábban már óvodának, könyvtárnak, tanteremnek is helyet adott, emiatt többször is átalakították. Az új egészségházat a Kossuth és a Bajcsy-Zsilinszky utcák kereszteződésében a ma már üres önkormányzati telekre tervezik. (Az egykori ifjúsági házat balesetveszélyessége miatt már lebontották.)– Az új épületben kap helyet az orvosi, fogorvosi rendelő, a patika is ide költözik, és a védőnő, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak is kialakítunk termeket. A polgárőrségnek és a helyi rendőrőrsnek is biztosítunk helyiséget. Előbbieknek jelenleg nem megfelelő az elhelyezése, utóbbiak pedig a faluház egy szárnyában tevékenykednek. Amellett, hogy a beruházással javulnak munkakörülményeik, a közbiztonságot is erősíteni tudjuk a településen. Egyébként a faluban kamerákat helyeztünk ki, s a polgárőr- és a tűzoltó-egyesületet is támogattuk – közölte Kiss Vince.Az épületben hét szolgálati lakást is kialakítanak. A garzonok mellett két- és háromszobás lakás is rendelkezésre áll majd az itt dolgozóknak. Erre mutatkozik is igény. A munkálatok tavasszal indulnak, és várhatóan egy év alatt készül el az új egészségház.