Átadták a mecséri egészségházat

Az agrárminiszter is megcsodálta a megújult rendelőt.

Végre birtokukba vehették a mecsériek a megszépült orvosi rendelőjüket. Az 1972-ben épült ingatlan homlokzatát és tetőjavítását már 2006-ban elvégezték, a belsejére ugyanakkor már jócskán ráfért a felújítás. Ehhez egy TOP-os pályázatból mintegy 25 millió forintot nyertek. Ezt az összeget az önkormányzatnak már az elején közel 1,2 millió forinttal kellett kiegészítenie a növekvő építőanyagárak miatt. A bontás során azonban nem várt problémák is felléptek. Ezek további 3,3 milliós költségeket jelentettek, amelyet a falu és a kivitelező közösen álltak.A felújítás során többek között nyílászárókat cseréltek, válaszfalat bontottak és húztak újra, aljzatot javítottak – mondta el Csaplár Zoltán, Mecsér polgármestere. – Akadálymentesítés, hőszigetelés, valamint a kismamák nagy vágya, a szélfogó megépítése is megtörtént. A rendelőben olyan új eszközök beszerzésére is sor került, mint például az audiométer, mely a hallásvizsgálat fontos eszköze vagy a dermatoszkóp, mely a bőrön lévő pigmentált elváltozások diagnosztizálására szolgál. A védőnői rendelő új digitális csecsemőmérleget, valamint magzati szívhanghallgató készüléket kapott. Ezen eszközöknek köszönhetően új szűrővizsgálatokat is el tudnak majd helyben végezni.Nem volt egyszerű, de az álom megvalósult – mondta a megnyitón Nagy István agrárminiszter. – Végigkövettem az eseményeket, láttam, hogy kevés volt a pénz, nem várt gondok jöttek, sőt, olyan előírásokat is hoztak, amelyek veszélyeztették a projekt sikerességét. Ám végül minden akadályt sikerült leküzdeni – tette hozzá.A miniszter által említett közösség erejére nagyon büszkék a településen és ahol csak lehet, hangoztatják is, hogy összefogásból fejlődik a falu. Ezt bizonyítja az is, hogy a beruházás során felhalmozódott törmeléket például a gazdák társadalmi munkában szakszerűen bedolgozzák a határutakon lévő kátyúkba, ahelyett, hogy az elszállításért fizettek volna.A település következő terve az iskola felújítása, amelyre a lébényi oktatási központ telephelyeként 10,2 millió forintot kaptak pályázati forrásból. A tervek szerint a munkálatokat a következő nyári szünetben végeznék el.