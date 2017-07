Aszfaltot kapott az Esze Tamás utca is Mosonudvaron

Ez is megvan - mutatja az elkészült utat Rinczki Lajos polgármester.

Mosonudvaron az elmúlt hetekben fejeződött be az Esze Tamás utca aszfaltozása, ezzel a település összes önkormányzati tulajdonú útja portalanítottá vált.– Az út felújítása mintegy tizenöt és fél millió forintba került, ezt saját forrásokból, illetve az adósságkonszolidáción nekünk ítélt hat és fél millió forintos állami támogatásból valósítottuk meg – részletezte Rinczki Lajos polgármester.A megújult utcában található egy játszótér, ezért a közeljövőben forgalomlassító „fekvőrendőröket" is szeretnének telepíteni ide, ezzel is fokozva a gyermekek biztonságát. A településvezető elmondta, jövőre is folytatni szeretnék a fejlesztéseket, terveik közé tartozik egyes járdaszakaszok felújítása, illetve a közvilágítás korszerűsítése is.

Rinczki Lajos hozzátette: bíznak a benyújtott pályázataik pozitív elbírálásában. Többek között egy felnőttjátszóteret alakítanának ki, illetve Újrónafővel és Várbaloggal konzorciumban indultak az utak karbantartására szolgáló munkagéppályázaton.– Célunk, hogy az önkormányzat, a közösségi tér, a könyvtár és az orvosi rendelő egy fedél alá kerüljön, mégpedig a régi ebédlő (Lajta–Hanság zrt.) épületébe, melyet 2014-ben a település tulajdonba kapott az államtól– tudtuk meg Rinczki Lajostól. Az épület energetikai korszerűsítésére is pályáztak, jelenleg ennek az eredményére várnak.