Ásványrárói győzelem az országos versenyen

A nap végén az ásványrárói Somogyi József Általános Iskola és a mezőkovácsházai Hunyadi János Gimnázium csapatai térhettek haza az aranyérmekkel. A nagyszabású megmérettetést dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő nyitotta meg, aki beszédében úgy fogalmazott, az ilyen és ehhez hasonló ügyességi versenyekre a környezetünk folyamatos változásaival jelentkező kihívások miatt van szükség. „Akik idáig eljutottak, már mind győztesek. Rátermettségükkel, logikai gondolkodásukkal és ügyességükkel a döntőbe érkező csapatok már mind bizonyították, hogy helyük van a legjobbak között, a mai mérkőzés így sokkal inkább egy országos szintű, közös fesztivál, semmint helyezésért zajló verseny" – mondta a dandártábornok, akinek szavai után Petró Tibor, a rendezvény főszervezője ismertette a szabályokat az indulókkal.

A csapatok ezt követően megannyi, változatos feladat során mérték össze tudásukat: az elméleti kérdések megválaszolása után a legkülönfélébb tűzoltóeszközöket kellett felismerniük, szerelési feladatokat kellett végrehajtaniuk, ár- és belvízvédelmi helyzetekben kellett improvizálniuk és ügyességi feladatokban kellett helytállniuk, miközben környezetvédelmi, elsősegélynyújtással kapcsolatos és viharjelzésekkel összefüggő feladatokban is bizonyítaniuk kellett.Az egész napos verseny után dr. Tóth Ferenc hirdette ki az Országos Ifjúsági Verseny döntőjének végeredményét, egyúttal kijelentette, hogy a két első helyezett automatikusan indulhat a jövő évi megmérettetésen is. „Büszke vagyok a helytállásukra, a kitartásukra és a felkészültségükre. Köszönöm, hogy eljöttek és a verseny főszereplői voltak, s hogy ezzel nem csupán iskolájukat, de szülővárosukat is odaadóan képviselték" – fogalmazott az országos polgári védelmi főfelügyelő.A versenyen részt vevő fiataloknak élmény volt a tűzoltónapi országos verseny. Nemcsak az elért első helyezés miatt érezték magukat fantasztikusan, de a sok érdekes program, vetélkedő és látnivaló a verseny mellett is maradandó élményt jelentett számukra.Megyénkből a középiskolások csapatai közül a Csorna ÖTE csapata indult, ők a középmezőnyben végeztek.Általános iskolai kategóriában az országban a legjobb eredményt érte el és ezzel aranyérmes lett az ásványrárói Somogyi József Általános Iskola csapata, akik aranyérmekkel, kupával, oklevelekkel és sok élménnyel tértek haza.