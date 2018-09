Ásás helyett lemerül a mosonmagyaróvári régész

A búvárrégész és csapata a Dunaújvárosnál a római lovas katona Dunából előkerült sírkövével.

Sok a kutatnivaló – Folyóink több ezer régészeti lelőhelyet rejtenek, Tóth János Attila búvárrégész szerint egyelőre öt százalékukról van információnk.

Tóth János Attila egy XVII. századi hajólelet összeállításán dolgozik.

Tóth János Attila könyve az első olyan kiadvány, amely nemcsak a tengeri, hanem a folyami régészet eredményeit és a hazai kutatásokat is összegzi. Több olyan feltárást ismertet, amelyben részt vett, mint írja, a Duna gazdag régészeti lelőhely, őskori, római és középkori leleteket rejt.A búvárrégészet történetének bemutatása során rámutat: ahhoz, hogy víz alatti örökségünkbe betekinthessünk, az automatikus működésű, sűrített levegős légzőkészülék és a többcsatornás radar feltalálására volt szükség. Felidézi Cousteau kapitány és számos más nemzetközi kutatás eredményeit.A hazai búvárrégészet fejlődésének fontos állomása volt a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Búvárrégészeti Szakosztályának megalakítása 1993-ban és a folyami régészeti kutatóközpont megszervezése a ráckevei Árpád Múzeumban 2015-ben. Mindegyik mozgatórugója Tóth János Attila volt. A szakember több hazai víz alatti ásatást vezetett, például az 1603-ban lerombolt drávatamási rönkhajóhíd helyén, a Drávában lévő hajótemetőnél és a Balaton medrében, ahol egy bronz- és egy vaskori település maradványait sikerült azonosítani.Mária királyné kincseshajói nyomában a Duna-kanyarban 2006-ban folytatott kutatást társaival. A folyó győri szakaszán is merültek, egy török erődítést találtak, Kunszigetnél pedig római és középkori építmények maradványait. Halászinál azonban hiába keresték a vízimalmok nyomait. Gönyűnél vízi hadszínterek régészetével foglalkoztak, 1849-ben felrobbant hadianyag-szállító uszály maradványait, második világháborús lelőhelyet vizsgáltak. A komáromi Csillag Erődnél a napóleoni háborúk korában állt hídfő nyomait, Ásványrárónál a két világháború között épült betonhajót kutatták.A folyókban gyakran kicsi a látótávolság, olykor szinte csak tapogatózhatnak a kutatók, akik lapát és ecset helyett szivattyút használnak, azzal távolítják el az üledéket. Búvárfelszerelésben mérnek, rajzolnak, dokumentálnak. Vajon nehezebb így a régészet, mint szárazon? Tóth János Attila szerint érdekesebb, mert más emlékanyagra lelhetnek, a hajózás, a vizek hasznosításának nyomaira.Szerinte egyelőre a folyóink rejtette lelőhelyek öt százalékáról van információnk és több ezer lehet. Merülni kellene, sok helyen.Vizeinkben sok régi csónak, rév- és rönkhajó rejtőzik, ritkábban építmények, például kikötők. A régészek a víz alatt gyakran találnak horgonyt, amely az idők folyamán jelentős változáson ment át, kő- és ólombetétest is készítettek egykor, hol fából, hol vasból.A leletekből a kutatók általában csak egy kis darabot hoznak a felszínre kormeghatározás céljából. A maradványok megőrzésével kapcsolatosan sajnos rossz tapasztalataik vannak a szakembereknek, a víz alatti kincskeresők, óvatlanul kíváncsiskodók és a vandálok sok kárt tesznek bennük, akárcsak a kotrások és az építkezések.