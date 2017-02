Allah akbart kiáltott, bozótvágóval hadonászott egy férfi Rajkán - Fotókon, ahogy a TEK és a rendőrség elfogta

„A kazánokat karbantartani hívtak ki bennünket Rajkára. Épp kiszálltunk az autóból, amikor egy bozótvágó késsel felénk rohanó férfira lettünk figyelmesek. Azt kiáltotta: Allah akbar" – meséli egy győri cég munkatársa, Éva, aki három kollégájával érkezett a főként szlovákok lakta rajkai társasházakhoz. A fiatal nő egyik munkatársa az autót próbálta megmenteni a támadótól, aki mindkét ablakot beütötte.– Rosszkor voltunk rossz helyen. Még időben sikerült elfutnunk, szerencsére nagyobb baj nem történt a lelki megrázkódtatáson túl. Az autón keletkezett kár több százezer forint – fűzte hozzá név nélkül a cégvezető.Az esethez riasztották a rendőrség mellett a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársait is, akiknek sikerült végül elfogniuk a férfit. Ottjártunkkor éppen elvezették őt, de az új társasházak körül mindenhol az akció nyomai látszottak.A tájékoztatás szerint a szlovák állampolgárságú, magyarul nem beszélő elkövető egy mintegy negyven centiméteres bozótvágó késsel támadt a helyszínre érkező karbantartó cég munkatársaira. Beütötte az autójuk mindkét ablakát, majd menekülőre fogta, visszavonulva a lakásába. Kábítószer hatása alatt állt, ezért hívták elfogására a helyszínre a TEK-et, akik rövid időn belül ártalmatlanították a garázdát.A szomszédokat is megrémítette az eset. Egy kisgyermekét sétáltató édesanya annyit mondott el a Kisalföldnek, hogy arra ébredtek, hogy rendőrségi akció zajlik a házuk előtt. Erről felvételeket is készített – és ezeket rendelkezésünkre bocsátotta. A férfit csak látásból ismerte és csak annyit tudott, hogy a szemközti házban lakik. „Jó, hogy időben sikerült megoldani a problémát, nem szeretnénk több ilyen esetet" – mondta búcsúzóul.Kiss Vince polgármester a rendőrségi és a TEK-es akció sikerét értékelte.A rendőrségtől és a TEK-től e-mailben érdeklődtünk arról, hogy jelent-e terrorveszélyt a férfi (kijelentése miatt), volt-e szükség fegyverhasználatra és megsérült-e valaki. Válaszukat várjuk.

11.55 - Információink szerint támadó azt kiabálta, Allah akbar! A mosonvármegye.net facebook oldalán megjelent fotón az elfogás pillanata is látható:

11.20 - Információink szerint egy férfi machetével támadt egy győri cég munkatársaira. A TEK emberei elfogták a férfit.11.11 - Információink szerint kiszállt a Terrorelhárítási Központ (TEK) Rajkára és nagy erőkkel razziát tart kedden délelőtt 10 óra óta.Részletek később.