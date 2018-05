Alig maradt, aki füvet nyírna a közterületen Mosonmagyaróváron

Jelzőlámpás forgalomirányítást kér a város a Magyar Közúttól a Bauer Rudolf és a Kossuth Lajos utcák találkozásánál.

Május 8-ig kellett volna eltávolítani az országgyűlési választási plakátokat a közterületekről. Erre a korábbi ülésen is felhívta már a figyelmet Árvay István polgármester, ám ez mostanáig sem történt meg – emelte ki napirend előtt Frauhammer Csaba (KDNP). Mint elmondta, már többször is foglalkoztak a képviselő-testületi ülésen a város köztisztasági helyzetével. Ebben a döntéshozóknak példát kell mutatniuk.Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző megerősítette, hogy a választási törvény valóban 30 napot ír elő a plakátok eltávolítására. Amennyiben ez nem történik meg, az eltávolítás költségeit viselnie kell az érintett pártnak, jelöltnek. Ám betartják a fokozatosság elvét, először írásbeli felszólítást küldenek az érintetteknek. Árvay István hozzátette, a vonatkozó két jogszabály kiegészítésre szorul egy helyi rendelet formájában.Kovács Tamás (MSZP) a Kossuth Lajos és a Bauer Rudolf utca kereszteződésénél kialakuló forgalmi dugókra mutatott rá: itt a gyalogátkelő is balesetveszélyes. Előfordult már, hogy a Báger-tóig is feltorlódott a kocsisor. A másik ilyen helyszín a Mátyás király és a Hanság utca találkozása. A polgármester kifejtette: ezekre már számos esetben felhívták a Magyar Közút figyelmét, legutóbb a Kossuth Lajos utca felújításakor. Már akkor kérték a kerékpársáv mellett a jelzőlámpás csomópontok kiépítését, ám ezeket a tervezés során nem vették figyelembe. „Ezt továbbra is napirenden tartjuk és bízunk benne, hogy teljesítik" – fűzte hozzá a városvezető.Virágzó vagy gazos város címmel a zöldfelületek gondozását kérte Kovács Tamás. Mivel ismert, hogy a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. munkaerőhiánnyal küzd, ezért a képviselő felajánlotta, hogy akár maga is besegítene a fű kaszálásába és erre buzdította társait is.A város egyik része virágzó, a másik része gazos. Ezt látja Kosár Tibor, a VÜF ügyvezetője is. A tavaszi munkák hatalmas feladatot jelentenek a folyamatosan csökkenő számú munkatársak mellett.A korábbiakban húsz-harminc, idén már csak hat közmunkásra számíthatnak ebben – vette át a szót a polgármester. Hozzátette: a település azon része virágzó, amelyet vállalkozónak adnak ki. Ezzel azonban a közvélemény nem egyöntetűen ért egyet. Lassan nem lesz olyan cég, amely az önkormányzattal dolgozna. Inkább dolgoznak a magánszektornak, mert így kevésbé találnak rajtuk támadási felületet.– Arra ma már nem hivatkozhatunk, hogy anyagiak hiányában nem tudjuk a zöldfelületeinket rendezni. Ez napi téma, melyre a továbbiakban biztosan megoldási javaslatokat dolgozunk ki – szögezte le befejezésül Árvay István polgármester, aki számít a társasházak nagyobb feladatvállalására is.